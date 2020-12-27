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«Я счастлива!»: Ольга Кузьмина прокомментировала свою победу в «Ледниковом периоде»

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Ольга Кузьмина, роскошный образ

Фото: @kuzmummy / Instagram

26 декабря состоялся финал юбилейного сезона проекта «Ледниковый период» на Первом канале, в котором Ольга Кузьмина и ее партнер Александр Энберт одержали победу. Никто не был удивлен такому исходу событий, ведь пара на протяжении всего шоу была лидерами, которые из раза в раз становились фаворитами жюри и публики.

В своем микроблоге в Instagram актриса опубликовала пост, в котором рассказала о своих эмоциях после победы.

По словам Кузьминой, она до сих пор не верит тому, что стала чемпионкой и называет случившееся «волшебным сном». Ольга делится, что ее ощущения были, будто она попала внутрь телевизора, и все это происходит не с ней. Актриса поблагодарила всех, кто был причастен к проекту.

«Я счастлива, что смогла стать частицей этого потрясающего, нужного и очень важного периода в жизни каждого из нас», — подпила фотографию звезда. Актриса также отметила, что будет очень скучать по «Ледниковому периоду».

Фото и видео: @kuzmummy / Instagram

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