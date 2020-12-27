«Я счастлива!»: Ольга Кузьмина прокомментировала свою победу в «Ледниковом периоде»

В своем микроблоге в Instagram актриса опубликовала пост, в котором рассказала о своих эмоциях после победы.

По словам Кузьминой, она до сих пор не верит тому, что стала чемпионкой и называет случившееся «волшебным сном». Ольга делится, что ее ощущения были, будто она попала внутрь телевизора, и все это происходит не с ней. Актриса поблагодарила всех, кто был причастен к проекту.