Победительница «Ледникового периода» Кузьмина восхитила честным селфи на отдыхе
Фото: @kuzmummy / Instagram
Победительница «Ледникового периода» Кузьмина опубликовала честное селфи, сделанное на отдыхе. Вместе со всей семьей звезда отправилась в Танзанию, чтобы насладиться морем и теплой погодой. На снимке актриса позирует в стильном полосатом купальнике и красной бейсболке. Под фото Ольга написала: «Как я долго ждала этого отдыха! А когда он по-настоящему заслуженный — он особенно ценен!».
Поклонники восхитились естественной красотой актрисы и написали: «Вы такая хорошенькая! Как я Вас люблю», «Какая красота!», «Вы очень красивая. Натуральная красота», «Олечка, какая же вы милая! Отдыхайте и радуйтесь! Вы потрясающая трудяга и удивительный талант!!! Всего вам самого наилучшего в новом году», «Хорошего отдыха зайка», «Всего хорошего в новом году», «Такая милашка! Волшебного отдыха!».
Напомним, что на счету 33-летней Ольги Кузьминой 80 ролей в кино. Самые популярные фильмы с ее участием: «Кухня», «Отель "Элеон"», «Мамочки», «Карпов», «Первая попытка», «Сибирь. Монамур».
К слову, недавно мы писали, как Ольга Кузьмина прокомментировала свою победу в «Ледниковом периоде». 26 декабря состоялся финал юбилейного сезона проекта «Ледниковый период» на «Первом канале», в котором Ольга Кузьмина и ее партнер Александр Энберт одержали победу. Никто не был удивлен такому исходу событий, ведь пара на протяжении всего шоу была лидером, которая из раза в раз становилась фаворитами жюри и публики.
А вам понравилось честное селфи Ольги Кузьминой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @kuzmummy / Instagram
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