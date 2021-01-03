Победительница «Ледникового периода» Кузьмина восхитила честным селфи на отдыхе

Напомним, что на счету 33-летней Ольги Кузьминой 80 ролей в кино. Самые популярные фильмы с ее участием: «Кухня», «Отель "Элеон"», «Мамочки», «Карпов», «Первая попытка», «Сибирь. Монамур».

К слову, недавно мы писали, как Ольга Кузьмина прокомментировала свою победу в «Ледниковом периоде». 26 декабря состоялся финал юбилейного сезона проекта «Ледниковый период» на «Первом канале», в котором Ольга Кузьмина и ее партнер Александр Энберт одержали победу. Никто не был удивлен такому исходу событий, ведь пара на протяжении всего шоу была лидером, которая из раза в раз становилась фаворитами жюри и публики.

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