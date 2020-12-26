Кузьмина, Чепурченко и Тодоренко получили призовые места: чем запомнился финал «Ледникового периода»

В этот день на льду происходили настоящие чудеса. Все пары танцевали те номера, которые им понравились больше всего. Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Елена Исинбаева, Алексей Мишин и Михаил Галустян были в восторге от каждого номера и поставили всем участникам высшие баллы.