Кузьмина, Чепурченко и Тодоренко получили призовые места: чем запомнился финал «Ледникового периода»
Фото: @ice_1tv / Instagram
Открыла программу своим шикарным одиночным танцем ведущая шоу и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она исполнила невероятно чувственный танец и заслужила восторженные овации зрителей.
В этот день на льду происходили настоящие чудеса. Все пары танцевали те номера, которые им понравились больше всего. Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Елена Исинбаева, Алексей Мишин и Михаил Галустян были в восторге от каждого номера и поставили всем участникам высшие баллы.
В итоге на пьедестал поднялись три пары. Третье место заняла Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Им вручила медали Елена Исинбаева. Второе место заняли Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Их наградила Татьяна Навка. А абсолютными победителями стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт.
Конечно же, никто не осудил решение судей, так как, действительно, победители проекта были лидерами на протяжении всего времени.
Ольга Бузова и ее напарник Дмитрий Соловьев тоже не остались без награды. За эту пару активно голосовали зрители, благодаря которым они получили приз «Зрительских симпатий».
Фото: YouTube / Первый канал, Instagram
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