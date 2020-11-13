Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась милой фотографией из детства: «Вот такой была крохой»

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель "Элеон"» Ольга Кузьмина — одна из самых ярких участниц шоу «Ледниковый период»(https://www.passion.ru/search?query=%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0. Поклонники спрашивают актрису, была ли у нее в детстве физподготовка, помогающая ей теперь участвовать в непростом проекте.

Ольга показала фото из своего детства и рассказала о том, чем занималась с юных лет. «Раскрываю секрет. Когда я была вот такая кроха, как на этой фотографии, мама отвела меня на танцы. Никогда не думала, что те труды детства когда-нибудь пригодятся мне во взрослой жизни. Здорово, что основа, заложенная когда-то давно, сейчас мне в какой-то мере помогает. Так что, если у вас есть дети, обязательно отдавайте их в секции, водите на разные физические активности. А если вы уже взрослые, никогда не поздно попробовать что-то новое», — написала она в блоге.