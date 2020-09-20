Кудрявцева подарила мужу романтическое свидание: «Семейный чудесный вечер»

Под трогательным снимком возлюбленных фолловеры оставили восторженные комментарии: «Классные», «Любимки», «Какая красивая пара. Вы дюймовочка!!! Смотритесь как одногодки!!», «Лера вы безумно красивая.....», «Классно смотритесь, приятно видеть искренне любящих людей и прекрасную семью. Спасибо за фото!)», «Любовь», «Такая хорошенькая», «Любви на долгие годы!!!!!Лера красотка!», «Какие же ВЫ классные!».

К слову, недавно мы рассказывали, как светящаяся от счастья Лера Кудрявцева смутила фанатов селфи с бывшим. Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева по-прежнему считают идеальной парой.

Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет.