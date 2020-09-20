Кудрявцева подарила мужу романтическое свидание: «Семейный чудесный вечер»
Фото: @leratv / Instagram
19 сентября свое 33-летие отметил муж Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров. Супруга приготовила для возлюбленного необычный сюрприз и подарила ему романтическое свидание по ночной Москве. Для начала пара отправилась в популярный ресторан, где насладились вкусным ужином на двоих, а затем устроили прогулку по столице. Некоторые снимки с романтического свидания Лера разместила на своей странице в Instagram и написала: «Какой же сегодня был семейный чудесный вечер. Давно не гуляли по ночной Москве @igor_makarov25 — люблю».
Под трогательным снимком возлюбленных фолловеры оставили восторженные комментарии: «Классные», «Любимки», «Какая красивая пара. Вы дюймовочка!!! Смотритесь как одногодки!!», «Лера вы безумно красивая.....», «Классно смотритесь, приятно видеть искренне любящих людей и прекрасную семью. Спасибо за фото!)», «Любовь», «Такая хорошенькая», «Любви на долгие годы!!!!!Лера красотка!», «Какие же ВЫ классные!».
К слову, недавно мы рассказывали, как светящаяся от счастья Лера Кудрявцева смутила фанатов селфи с бывшим. Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева по-прежнему считают идеальной парой.
Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет.
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой
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