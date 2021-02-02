Кто такой Моргенштерн и как он стал главной фрик-фигурой российского шоу-бизнеса
Фото: www.instagram.com/morgen_shtern/
Еще каких-то 10 лет назад Алишер Валеев распевал первые рэп-сочинения вдвоем с другом в уфимских дворах. А теперь 22-летний исполнитель и блогер впускает один за одним альбомы, скандальные треки, входит в топ-самых молодых богачей с ежегодным доходом более миллиона долларов и хвастается своим богатством направо и налево.
Алишер родился 17 февраля 1998 года в Уфе. Родители развелись, когда мальчику было 11 лет. После отец Валеева скончался от цирроза печени, вызванного вредными привычками.
Рэпом Моргенштерн (псевдоним в переводе с немецкого обозначает «утренняя звезда», — прим. ред.). начал увлекаться еще в школьные годы. Подростком Алишер записывал первые треки с друзьями и снимал видео катания на скейтах. Мать поддерживала увлечения сына и даже подарила ему профессиональный микрофон.
После школы начинающий рэпер поступил учиться в педагогический вуз, но был с позором изгнан оттуда за то, что в школе на практике приставал к старшекласснице. Руководство института назвало его и его творчество непечатными словами. После Моргенштерн делал попытки учиться в Уфимском государственном авиационном техническом университете, но тут потерепел крах. Его отчислили. Правда, после он восстановился в вузе, но окончил ли его со второй попытки, история умалчивает.
В студенческие годы Моргенштерн сделал тату на лице с цифрами 666, просто не придумав ничего оригинальнее. И таким трюком, имея несколько «рисунков» на лице, он намеренно перекрыл себе путь на работу в офис. Тогда же он начал выпускать первые видео, участвовать в рэп-баттлах и записывать первые диски. Дебютный мини-альбом рэпера Hate me вышел в его день рождения в 2018 году.
Всего через полгода он выпустил уже полноценный диск «До того как стал известен», побивший рекорды по перепостам в социальной сети «ВКонтакте».
Коньком Моргенштерна стали, помимо творчества, эпатажный вид и дерзкое и даже хамское поведение.
Зимой 2019-го Алишер решил похоронить свой проект на платформе Youtube, который вел несколько лет до этого, отметив, что намерен всецело посвятить себя музыке. Но, через четыре дня после этого громкого зявления, получив свою долю хайпа, Моргенштерн передумал и извинился перед фанатами — канал остался нетронутым.
За последние два года Моргенштерн записат дуэты с уже известными исполнителями: Клавой Кокой, Егором Кридом, Шарлотом, Элджеем и другими. Часто тексты песен, да и повседневная речь рэпера изобилуют нецензурной лексикой. Кстати, Моргенштерну принадлежит антирекорд в российском секторе Youtube: его клип на одну из песен (не можем привести непристойное, — прим. ред.). набрал 2,5 млн дизлайков против 744 тыс. лайков.
Моргенштерн уверен: сегодня, чтобы стать знаменитым и соответсвенно богатым, не обязательно быть талантливым. Главное эпатаж, смелость, дерзость. И своим примером доказывает это. Журнал Forbes назвал Алишера Моргенштерна одной из самых перспективных молодых знаменитостей.
За несколько лет активного творчества Моргенштерн «родил» мини-альбом, три полноценных диска, 23 сингла, десятки видеороликов (в четырех видео он стал приглашенной звездой). В 2020 году, по версии издания GQ, Моргенштерн стал музыкантом года, а по версии Topical Style Awards 2020, — женщиной года.
В Instagram Моргенштерн хвастается богатством, публикуя фото и видео с пачками денег, из лучших ресторанов мира, откровенно смеясь над теми, у кого таких доходов нет. «Привет нищим!» — часто срывается с его уст. Вопрочем, он может высказаться и покрепче.
В блоге Алишер публикует фото с любимой девушкой, 20-летней Диларой Зинатуллиной, которая не против, как говорится, поймать хайп с бойфрендом.
В 2020 году Моргенштерн испробовал себя в роли ресторатора: с партнерами он открыл ресторан Kaif Provenance, где сразу же закатил вечеринку.
Одним словом, Алишер, которому на днях исполнится всего 23 года, шагает по шоу-бизнесу семимильными шагами, провоцируя, нервируя, раздражая, но заставляя всех говорить о себе.
Фото и видео: Instagram Моргенштерна, Дилары Зинатуллиной, youtube-канал VSH
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