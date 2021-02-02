Кто такой Моргенштерн и как он стал главной фрик-фигурой российского шоу-бизнеса

Еще каких-то 10 лет назад Алишер Валеев распевал первые рэп-сочинения вдвоем с другом в уфимских дворах. А теперь 22-летний исполнитель и блогер впускает один за одним альбомы, скандальные треки, входит в топ-самых молодых богачей с ежегодным доходом более миллиона долларов и хвастается своим богатством направо и налево.

Алишер родился 17 февраля 1998 года в Уфе. Родители развелись, когда мальчику было 11 лет. После отец Валеева скончался от цирроза печени, вызванного вредными привычками.

Рэпом Моргенштерн (псевдоним в переводе с немецкого обозначает «утренняя звезда», — прим. ред.). начал увлекаться еще в школьные годы. Подростком Алишер записывал первые треки с друзьями и снимал видео катания на скейтах. Мать поддерживала увлечения сына и даже подарила ему профессиональный микрофон.