От ночевок на улице до дуэта с Басковым: как сирота Даня Милохин стал тиктокером-миллионером

Данила Милохин рано остался без родителей, и их он совсем не помнит. Когда ему было всего три года мать, к тому времени уже разведенная с мужем-алкоголиком, отказалась от сыновей-погодок, которых, как ей казалось, она не могла воспитывать одна. Так Даня и его старший брат Илья оказались в 2005 году в оренбургском детском доме, где когда-то воспитывался Юрий Шатунов.

О том, времени Милохин не любит вспоминать. Но известно, что в отличие от брата, который делал успехи в шахматах и учебе, Даня не показывал интереса к школьным предметам или к спорту.

Через 10 лет братья попали в многодетную семью Тюленевых, где уже росли пятеро родных детей. Глава семейства Дмитрий продавал пищевые добавки и спортивное питание, а его жена владела интернет-магазином одежды. Семья жила в частном доме под Оренбургом, но вскоре на общем совете приняли решение перебраться ближе к морю. Так Тюленевы оказались в пригороде Анапы.

И, несмотря на то, что к опекунам Даня Милохин относился хорошо, он доставлял им немало хлопот. В 14 лет она начал курить и хулиганить. Из-за выходок сыновей Дмитрия Тюленева постоянно вызывали в полицию.

Отец настаивал, что нужно учиться, но Даня не хотел и верил, что сможет достичь успеха и без образования. Он мечтал, как только ему исполнится 18 лет, уехать в Москву. Чтобы сгладить разногласия с приемным отцом, который втолковывал детям, что самое важное у человека — это мозг, Даня поступил учиться на автомеханика. Но занятия он посещал редко, в общежитии ночевал не всегда. Ради развлечения Милохин воровал шоколадки в супермаркетах, но всем объяснял, что ему нечего есть. Это было неправдой, потому что отец постоянно привозил ему продукты — мешками.