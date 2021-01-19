От ночевок на улице до дуэта с Басковым: как сирота Даня Милохин стал тиктокером-миллионером
Фото: www.instagram.com/danya_milokhin/
19-летний тиктокер Даня Милохин откровенно рассказывает о своем непростом детстве, проблемах с законом и с запрещенными веществами. Он не любит вспоминать годы, проведенные в детском доме, но легко шутит на тему того, что у него не было мамы. Эта детская непосредственность и помогла ему добиться успеха, стать знаменитым и, как он и мечтал, зарабатывать миллионы рублей.
Данила Милохин рано остался без родителей, и их он совсем не помнит. Когда ему было всего три года мать, к тому времени уже разведенная с мужем-алкоголиком, отказалась от сыновей-погодок, которых, как ей казалось, она не могла воспитывать одна. Так Даня и его старший брат Илья оказались в 2005 году в оренбургском детском доме, где когда-то воспитывался Юрий Шатунов.
О том, времени Милохин не любит вспоминать. Но известно, что в отличие от брата, который делал успехи в шахматах и учебе, Даня не показывал интереса к школьным предметам или к спорту.
Через 10 лет братья попали в многодетную семью Тюленевых, где уже росли пятеро родных детей. Глава семейства Дмитрий продавал пищевые добавки и спортивное питание, а его жена владела интернет-магазином одежды. Семья жила в частном доме под Оренбургом, но вскоре на общем совете приняли решение перебраться ближе к морю. Так Тюленевы оказались в пригороде Анапы.
И, несмотря на то, что к опекунам Даня Милохин относился хорошо, он доставлял им немало хлопот. В 14 лет она начал курить и хулиганить. Из-за выходок сыновей Дмитрия Тюленева постоянно вызывали в полицию.
Отец настаивал, что нужно учиться, но Даня не хотел и верил, что сможет достичь успеха и без образования. Он мечтал, как только ему исполнится 18 лет, уехать в Москву. Чтобы сгладить разногласия с приемным отцом, который втолковывал детям, что самое важное у человека — это мозг, Даня поступил учиться на автомеханика. Но занятия он посещал редко, в общежитии ночевал не всегда. Ради развлечения Милохин воровал шоколадки в супермаркетах, но всем объяснял, что ему нечего есть. Это было неправдой, потому что отец постоянно привозил ему продукты — мешками.
В 16 лет юноша впервые попробовал наркотики и его проблема с запрещенными веществами растянулась на несколько лет.
Чтобы найти развлечение, Милохин завел страницы в социальных сетях и стал потихоньку набирать подписчиков. Во «ВКонтакте» парень стал публиковать зарисовки своих будней: кадры похода похода по магазинам, процесс приготовления фастфуда и т.д. А чтобы контент привлекал больше внимания, темноволосый Даня стал блондином и сделал первые тату. Друзья смеялись над его идеей стать звездой Сети. Но сам он в себя верил. «За пару лет до этого подросток написал записку, в которой были такие слова: "Я стану самым популярным мальчиком на земле"», — так будущий тиктокер делал посыл во вселенную, цитирует его издание Forbes.
За год в соцсети на Милохина подписались две тысячи человек — начало было положено. Тогда зарегистрировался в Instagram, где вскоре даже стал продавать рекламу за копейки. Но обещаний он не выполнял, людей обманывал.
Параллельно Даня работал там, где позволял его возраст: клеил листовки, продавал воздушные шары. За такую работу он получал по 300 рублей. Но любое дело ему быстро надоедало. Также быстро приелась и первая настоящая работа официантом в кафе, где его заработок составлял уже тысячу рублей день. Заработанное Милохин тратил на развлечения и даже ночевал на улице, чтобы не платить за съемное жилье. Нарочно спровоцировав ссору с хозяином заведения, Даня Милохин добился, чтобы его уволили. На руки он получил 20 тысяч рублей выходного пособия.
Со временем Милохин еще больше стал употреблять запрещенные вещества, из-за чего окончательно испортил отношения с опекунами. Парень был предоставлен сам себе и все больше времени проводил в Сети. В феврале 2019-го он скачал приложение TikTok и решил «развиваться» там. Друзья над ним смеялись, не понимая, для чего нужны все эти гримасничания. Причем, незадолго до этого он и сам смеялся над теми, кто выкладывал туда ролики.
Милохин так ворвался в этот «балаган», что вскоре стал публиковать по несколько видео в день. Он шутил, кривлялся, изображал пение под фонограмму. Но больше всего его подписчики оценили, с какой легкостью он шутит над тем, что у него нет мамы.
Всего за несколько месяцев она набрал 700 тысяч подписчиков в TikTok и 150 тысяч — в Instagram.
В декабре 2019-го, вскоре после того, как он стал совершеннолетним, Милохин уже сидел в поезде в Москву. Там он поселился у друга, с которым познакомился в интернете. Целыми днями Милохин бродил по столице, изучая ее и снимая все вокруг. Через месяц Милохин узнал о том, как мошенничеством можно зарабатывать в Telegram, и легко делал это. Без зазрения совести. Все деньги спускал на наркотики.
В таком угаре прошли несколько месяцев жизни в Москве. Но в один момент, после передозировки, Милохин понял, что пора отказаться от запрещенных веществ и завязывать с мошенничеством. Тогда он попытался переосмыслить свое существование. И в этот же момент его жизнь сделала резкий поворот на новом витке.
В феврале 2020-го (всего меньше года назад), Милохина пригласили в youtube-шоу, где он рассказал о своем нерадужном детстве, подростковых проблемах, борьбе с запрещенными веществами. Его искренность и одновременно хрупкий детский вид вызвали такой интерес публики, что видео набрало несколько миллионов просмотров. Сразу же его армия подписчиков в TikTok приблизилась к 2 млн. Одновременно юный тиктокер познакомился с продюсером, который искал перспективных блогеров и предлагал сотрудничество.
После нескольких переговоров Милохин с другом согласились участвовать в проекте Dream Team House. Идея сводилась к тому, что молодые тиктокеры живут под одной крышей, записывают личные и общие забавные музыкальные видео и показывают свой нехитрый быт. Создатели «дома» были уверены, что идея окажется финансово провальной, но ошиблись. House начал приносить прибыль уже через несколько месяцев.
А вскоре туда «повалили» настоящие звезды. Drem Team House посетили: Дима Билан, Андрей Малахов, Клава Кока, Ольга Бузова и другие знаменитости.
Во время весенней пандемии Даня Милохин от скуки записал короткую песню «Я дома», которая стала хитом TikToka. И молодой человек подумал, что он открыл в себе талант певца. Вскоре записать совместный трек ему предложили Джиган и Тимати. С этого момента Милохина узнали и за пределами его «родной» площадки. Уже летом Даня вступал на разных мероприятиях со своими песнями. Каждое его «творение» набирает в сети миллионы просмотров.
Количество подписчиком Милохина в разных соцсетях растет в геометрической прогрессии. И теперь он нарасхват: снимается в популярных шоу высокого уровня («Вечерний Ургант») снимается в рекламе, появляется на обложках журналов, записывает дуэты со знаменитостями.
Даня Милохин зарабатывает около 2 млн рублей в месяц. По данным издания, реклама на его странице в TikTok стоит от 200 тысяч рублей, в Instagram — от 75-ти. В пресс-службе TikTok в России отмечают, что Милохин — самый медийный персонаж площадки, даже несмотря на то, что все знают о грехах его юности.
Несколько недель назад 19-летний Милохин впервые побывал за границей, и сразу же — в Дубае. Компанию ему составила любимая девушка Юлия Гаврилина.
Летом 2020 года тиктокер сделал попытку наладить отношения с приемными родителями. И пусть пока не все идет гладко, Милохин уверен, что у него все получится.
Фото и видео: Instagram Дани Милохина, youtube-канал Dream Team House - Music
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