Как менялась внешность Полины Гагариной от «Фабрики звезд» до «Евровидения»

Когда Полина Гагарина была совсем малышкой, ее матери предложили контракт в Греции. Екатерина согласилась и, ествественно, увезла дочь с собой. За границей Полина пошла в первый класс. Но однажды, приехав к родным в Саратов, девочка заявила матери, что хочет остаться дома. Так и сделали. Но скоро, не дожидаясь окончания контракта, пришлось вернуться домой и Екатерине Гагариной. Внезапно от сердечного приступа скончался глава семейства.

После окончательного возвращения матери в Россию Полина перебирается к ней в Москву. Здесь девушка окончила экстерном общеобразовательную школу и получила димплом в музыкальной школе. В подростковом возрасте девочка продолжала заниматься танцами, но после оставила эту идею из-за своих аппетитных форм, полностью сконцентрировавшись на музыке.

В 16 лет, уже будучи студенткой второго курса музыкального училища, Полина с успехом проходит кастинг на «Фабрику звезд-2». Поклонники проекта помнят, как выглядела Полина в первых выпусках шоу: это был немного скованный, возможно, даже неловкий ребенок с большими испуганными глазами. К концу проекта она преобразилась и чувствовала себя на сцене более уверенно. А ее несомненный талант помог ей обойти других, более опытных участников, и стать победителем. И к удивлению орагнизаторов шоу юная Полина отказалась от главного приза — контракта с продюсером Максимом Фадеевым.