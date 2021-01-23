Девушка Моргенштерна за 20 минут стала TikTok-миллионником — и все из-за сюрприза парня

Сегодня утром Алишер Монгенштерн заметил, что до миллионной аудитории в TikTokе его девушке не хватает всего ничего: 20 тысяч человек. В своем блоге в Instagram он опубликовал сторис, в которой попросил своих подписчиков осуществить мечту своей возлюбленной и подписаться на нее.

В итоге сюрприз удался. Пользователи Сети помогли Диларе добиться желанной отметки. За 20 минут на инстадиву подписались тысячи человек. Поздравляем новоиспеченного блогера-миллионника!