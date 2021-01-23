Девушка Моргенштерна за 20 минут стала TikTok-миллионником — и все из-за сюрприза парня
Фото: @influesii / Instagram
Сегодня утром Алишер Монгенштерн заметил, что до миллионной аудитории в TikTokе его девушке не хватает всего ничего: 20 тысяч человек. В своем блоге в Instagram он опубликовал сторис, в которой попросил своих подписчиков осуществить мечту своей возлюбленной и подписаться на нее.
В итоге сюрприз удался. Пользователи Сети помогли Диларе добиться желанной отметки. За 20 минут на инстадиву подписались тысячи человек. Поздравляем новоиспеченного блогера-миллионника!
Фото: @influesii / Instagram
В честь этого события Алишер преподнес возлюбленной красивый торт, который символизирует долгожданный праздник.
Напомним, что пара встречается уже три года. Влюбленные несколько раз сходились и расходились. Сейчас молодые люди живут вместе и постоянно путешествуют.
Фото и видео: @influesii / Instagram
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