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Девушка Моргенштерна за 20 минут стала TikTok-миллионником — и все из-за сюрприза парня

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Дилара Зинатуллина и Моргенштерн

Фото: @influesii / Instagram

Алишер Моргенштерн исполнил давнюю мечту своей девушки Дилары Зинатуллиной.

Сегодня утром Алишер Монгенштерн заметил, что до миллионной аудитории в TikTokе его девушке не хватает всего ничего: 20 тысяч человек. В своем блоге в Instagram он опубликовал сторис, в которой попросил своих подписчиков осуществить мечту своей возлюбленной и подписаться на нее.

В итоге сюрприз удался. Пользователи Сети помогли Диларе добиться желанной отметки. За 20 минут на инстадиву подписались тысячи человек. Поздравляем новоиспеченного блогера-миллионника!

Подарок от Алишера Моргенштерна девушке

Фото: @influesii / Instagram

В честь этого события Алишер преподнес возлюбленной красивый торт, который символизирует долгожданный праздник.

Напомним, что пара встречается уже три года. Влюбленные несколько раз сходились и расходились. Сейчас молодые люди живут вместе и постоянно путешествуют.

Фото и видео: @influesii / Instagram

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