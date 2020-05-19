Кафельникова, Манижа, Моргенштерн: Forbes назвал имена самых перспективных молодых россиян
Издание опубликовало свой ежегодный рейтинг «30 до 30».
Стали известны имена 30 россиян, которых издание Forbes посчитало перспективными. Победителей выбирали в 10 номинациях.
Фото: Instagram
Мода и дизайн
- Алеся Кафельникова, модель
- Алиса Ушакова, дизайнер и соосновательница бренда USHATVA
- Вероника Хан, дизайнер соосновательница бренда PETRA
Предприниматели
- Михаил Беляндинов и Марк Саневич, сооснователи медицинской компании BestDoctor
- Кирилл Родин, сооснователь сервиса «Кухня на районе»
- Игорь Коропов, сооснователь и программный директор сервиса Skillbox
Фото: Instagram
Музыка
- Манижа, певица
- Алишер Моргенштерн, рэпер
- Катя Кищук, певица
Финансы и инвестиции
- Арсений Громов, инвестиционный директор Rambler Group
- Анна Казакова, руководитель управления анализа кредитных рисков банка «Тинькофф»
- Денис Ефремов, инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital
Управление
- Дмитрий Качмар, коммерческий директор «Яндекса»
- Марк Тен, гендиректор Sports.ru
- Георгий Фотин, исполнительный директор KAZ Minerals в России
Фото: Instagram
Спорт и киберспорт
- Алена Косторная, фигуристка
- Кирилл Михайлов, киберспортсмен
- Антон Чупков, пловец
Наука и технологии
- Андрей Гаража, основатель и гендиректор компании Oncobox
- Полина Шило, программный директор Высшей школы онкологии, онколог-химиотерапевт
- Виктор Кантор, главный специалист по обработке и анализу данных МТС
Социальные практики
- Анна Ривина, основательница центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»
- Сергей Абдурахманов, директор СПИД.Центра
- Иван Бакаидов, программист, разработчик сервисов для людей с ограниченными возможностями
Новые медиа
- Нурлан Сабуров, стендап-комик
- Юлия Пош и Татьяна Столяр, соосновательницы Telegram-канала «Антиглянец»
- Юрий Сапрыкин и Константин Мефтахудинов, основатели паблика «Страдающее Средневековье»
Искусство
- Екатерина Муромцева, художник
- Соня Белоусова, композитор
- Василиса Перелыгина, актриса
Фото и видео: Instagram
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