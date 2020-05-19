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Кафельникова, Манижа, Моргенштерн: Forbes назвал имена самых перспективных молодых россиян

Издание опубликовало свой ежегодный рейтинг «30 до 30».

Стали известны имена 30 россиян, которых издание Forbes посчитало перспективными. Победителей выбирали в 10 номинациях.

Алеся Кафельникова

Фото: Instagram

Мода и дизайн

  • Алеся Кафельникова, модель
  • Алиса Ушакова, дизайнер и соосновательница бренда USHATVA
  • Вероника Хан, дизайнер соосновательница бренда PETRA

Предприниматели

  • Михаил Беляндинов и Марк Саневич, сооснователи медицинской компании BestDoctor
  • Кирилл Родин, сооснователь сервиса «Кухня на районе»
  • Игорь Коропов, сооснователь и программный директор сервиса Skillbox

Манижа

Фото: Instagram

Музыка

  • Манижа, певица
  • Алишер Моргенштерн, рэпер
  • Катя Кищук, певица

Финансы и инвестиции

  • Арсений Громов, инвестиционный директор Rambler Group
  • Анна Казакова, руководитель управления анализа кредитных рисков банка «Тинькофф»
  • Денис Ефремов, инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital

Управление

  • Дмитрий Качмар, коммерческий директор «Яндекса»
  • Марк Тен, гендиректор Sports.ru
  • Георгий Фотин, исполнительный директор KAZ Minerals в России

Алена Косторная

Фото: Instagram

Спорт и киберспорт

  • Алена Косторная, фигуристка
  • Кирилл Михайлов, киберспортсмен
  • Антон Чупков, пловец

Наука и технологии

  • Андрей Гаража, основатель и гендиректор компании Oncobox
  • Полина Шило, программный директор Высшей школы онкологии, онколог-химиотерапевт
  • Виктор Кантор, главный специалист по обработке и анализу данных МТС

Социальные практики

  • Анна Ривина, основательница центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»
  • Сергей Абдурахманов, директор СПИД.Центра
  • Иван Бакаидов, программист, разработчик сервисов для людей с ограниченными возможностями

Новые медиа

  • Нурлан Сабуров, стендап-комик
  • Юлия Пош и Татьяна Столяр, соосновательницы Telegram-канала «Антиглянец»
  • Юрий Сапрыкин и Константин Мефтахудинов, основатели паблика «Страдающее Средневековье»

Искусство

  • Екатерина Муромцева, художник
  • Соня Белоусова, композитор
  • Василиса Перелыгина, актриса

Фото и видео: Instagram

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