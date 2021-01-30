От «Блондинки в шоколаде» до примерной мамы: как Ксения Собчак менялась с возрастом

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в семье политика Анатолия Собчака, который позже стал мэром Санкт-Петербурга и преподавателя Людмилы Нарусовой. Детство девочки из известной и богатой даже по тем временам семьи проходило в соответствующем антурае: она единственная ездила в школу на машине, с ней часто были охранники. Это мешало ей находить общий язык со сверстниками.

Мать воспиытвала девочку в классическом представлении: были похоы по музеям, занятия танцами и другими видами искусств, изучения иностранных языков. Лишь много лет спустя, став знаменитой Ксения расскажет, что материнские методы воспитания она воспринимала как диктатуру. Может быть, именно поэтому она в 17 лет сбежала из-под родительского крыла, начав взрослую самостоятельную жизнь.

С ранней юности у Ксении было много ухажеров. Ее первой любовью стал председатель совета директоров энергетической компании «Феникс-Холдинг» Вячеслав Лейбман. Он по сути содержал во время их романа студентку Собчак, которая училась на факультете междунарожных отношений в МГИМО (хотя отец настаивал, чтобы дочь поступила на юрфак в Питере).

Отношения Лейбмана и Собчак закончились, когда Ксения познакомила его со своей тогда еще приятельницей Анастасией Волочковой. Видимо, предприниматель не устоял перед шпагатами балерины, и ушел от юной пассии. Эта история положила начало неприязни и даже открытой враждебности Собчак к танцовщице.