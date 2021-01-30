От «Блондинки в шоколаде» до примерной мамы: как Ксения Собчак менялась с возрастом
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В недавнем интервью Ксения Собчак прямо заявила о себе: «Я некрасивая — и это факт». Но то, что она назвала некрасивостью, не помешало ей сделать карьеру успешной телеведущей, стать счастливой женой и матерью и одной из самых богатых молодых знаменитостей в нашей стране. Долгие годы о внешности Собчак сочиняли анекдоты, но это, как показала история, сыграло ей на руку — ее имя всегда было на слуху.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в семье политика Анатолия Собчака, который позже стал мэром Санкт-Петербурга и преподавателя Людмилы Нарусовой. Детство девочки из известной и богатой даже по тем временам семьи проходило в соответствующем антурае: она единственная ездила в школу на машине, с ней часто были охранники. Это мешало ей находить общий язык со сверстниками.
Мать воспиытвала девочку в классическом представлении: были похоы по музеям, занятия танцами и другими видами искусств, изучения иностранных языков. Лишь много лет спустя, став знаменитой Ксения расскажет, что материнские методы воспитания она воспринимала как диктатуру. Может быть, именно поэтому она в 17 лет сбежала из-под родительского крыла, начав взрослую самостоятельную жизнь.
С ранней юности у Ксении было много ухажеров. Ее первой любовью стал председатель совета директоров энергетической компании «Феникс-Холдинг» Вячеслав Лейбман. Он по сути содержал во время их романа студентку Собчак, которая училась на факультете междунарожных отношений в МГИМО (хотя отец настаивал, чтобы дочь поступила на юрфак в Питере).
Отношения Лейбмана и Собчак закончились, когда Ксения познакомила его со своей тогда еще приятельницей Анастасией Волочковой. Видимо, предприниматель не устоял перед шпагатами балерины, и ушел от юной пассии. Эта история положила начало неприязни и даже открытой враждебности Собчак к танцовщице.
Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press
Оказавшись в столице, Ксения сделала первые попытки пробиться на телевидение. Но тогда ее никто не знал, у всех на слуху была только ее громкая фамилия. Первым кастингом и первым провалом в карьере Собчак был ссотр, где выбирали ведущую прогноза погоды, но тогда ее обошла Татьяна Арно.
«Я хотела, чтобы мне дали хотя бы подержаться за ручку двери, а дальше бы я ее сама вышибла», — вспоминала Ксения События тех лет. И ей дали в руки ту самую заветнрую ручку: ее выбрали на роль ведущей нового реалити-шоу «Дом-2». И телестройка стала ее первой работой на ТВ.
Шоу сделало из неопытной ведущей знаменитость. Одновременно у части зрителей зародилась первая неприязнь к Собчак, которая следует с ней всю ее профессиональную деятельность.
Фото: Russian Look/ Global Look press
В 2006 году на телеканале «МУЗ ТВ» начало выходить реалити-шоу «Блондинка в шоколаде», где главной героиней стала уже она сама. В эфире рассказывали о частной жизни молодой знаменитости, о ее заросах, дорогих подарках, дружбе со знаменитостями. Ксению называли русской Пэрис Хилтон, и ее имя не сходило с журнальных страниц.
Шоу закрепило статус Ксении как одной из самых ярких, неординарных, дерзких, любимых и одновременно ненавидимых молодых знаменитостей. В народе про нее стали сочинять байки, что, даже если ее и задевало, играло на руку.
Имиджем раскомплексованной звезды объяснялся и внешний вид Ксении: она чсто появлялась на публике в откровенных нарядах, раскованным и даже провокационным было ее поведение.
В последующие годы Собчак вела десятки крупных шоу, участвовала в популярных проектах, всегда была на слуху.
Фото: Nikita Rybakov/ Global Look press
Бурно развивалась и ее личная жизнь. Ухажеры — один богаче другого — сменяли друг друга. После романа с Лейбманом у Ксении были отношения с миллиардером Умаром Джабрамиловым, который был на 23 года старше нее. «Мне всегда нравились зрелые и состоятельные мужчины», — скажет позже она.
Затем она собиралась замуж за бизнесмена Александра Шустеровича, но разорвала договоренности, так как не была готова к браку, хотя уже успела присмотреть платье у Валентина Юдашкина. После перед ее чарами не устояли: гендиректор «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий, совладелец «Евросети» Олег Малис, партнер по шоу «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили, директор парка Горького Сергей Капков, оппозиционер Илья Яшин.
Фото: Valery Gorokhov/ Global Look press
Славлась Ксения и своим острым языком: она нетерпимо относилась к тем, кто мешал ей жить, и нелестно высказывалась о людях. Так, под ее горячую раздачу попадали граждане с лишним весом и дети.
Однажды она во всеуслышание заявила, что вообще не хочет и не обязана смотреть на людей, у кого «ж...па вот такого размера». А детей она буквально люто ненавидела. Однажды по Сети разлетелась запись телефонного разговора, во время которого Собчак выясняла отношения со страшей по дому. Претензии теледивы сводились к тому, что соседские дети мешали делать ремонт в ее новой квартире, так как рабочие обязаны были соблюдать тишину в определенные часы. «Да пусть они все сдохнут, я их ненавижу!», — не стеснялась она в выражениях.
Фото: Anton Belitsky/ Global Look press
Шли годы. Ксения Собчак взрослела, хорошела, богатела, становилась все более популярной и весомой медиа-персоной. Изменился и ее стиль во внешнем виде: на смену буйным завитым длинным локонам пришли стильные стрижки, нежный сдержанный макияж сменил ярко-кричащий, элегантные платья и костюмы вытеснили вычурные наряды.
Однажды Собчак заявила: «Любовь — это единственная вещь в мире, ради которой можно и нужно бросить все». И вскоре вышла замуж. Ее избранником стал актер Максим Виторган, с которым она познакомилась на опозиционном митинге (политические взгляды и карьера Ксении — отдельная ольшая история). С момента знакомства с будущим мужем до их тайной свадьбы в 2013 году прошло всего четыре месяца.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
В ноябре 2016 года у супругов родился сын Платон — и Ксению будто подменили. С тех пор, как она стала матерью, с ее уст ни разу не слетело неприличное слово в адрес малышей. В интервью своему давнему другу Андрею Малахову Ксения призналась, что материнство сделало ее более мягкой и терпимой. «Я не скрываю этого, я стала другая, — спокойно сказала она. Если раньше при детском плаче у меня начинался нервный тик, то теперь я первым делом думаю, чем могу помочь матери и ребенку».
Сына Ксения называет главным счастьем в своей жизни, не скрывая, что любовь к нему сводит ее с ума.
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
В конце 2018 года в тусовке поползли слухи, что Собчак ушла от Виторгана. Как выяснилось позже, это оказалось правдой. Осенью Ксения познакомилась с режиссером Константином Богомоловым и потеряла голову. «Я не хотела, чтобы так получилось, но любовь оказалась сильнее. Врать я не хотела, поэтому во всем призналась мужу», — рассказала позже она.
Ксения также добавила, что чувствовала: дело шло к разводу: «Мы были разные люди. Муж зстопорился на одном месте. Мне надоели каждонедельные посиделки у костра с песнями. Я не могла их больше слышать».
Всего через год после начала романа Богомолов и Собчак поженились. И сделали это так, что об их свадьбе писали и говорили долго. Ксения придумала, а Константин срежиссировал. В загс они ехали на катафалке с надписью на борту «Пока смерть не разлучит нас». После регистрации пересели в карету. На празднике было все: оформленный в демоническом стиле зал, сотни гостей, стриптиз от невесты.
Ксения восторгается мужем и, кажется, превозвышает его над всеми, называя гением. «Если сравнить нас с телефонами, то он — самый продвинутый "айфон", а я — кнопочная старая "нокиа"», — говорит она о любимом.
На днях Ксения выпустила в эфир интервью с Никитой Евремовым в своей авторской программе «Осторожно, Собчак!». Она призналась, что привыкла манипулировать мужчинами, и этому она научилась у матери Людмилы Нарусовой. «Это подлая тактика», — заявила она. Она поведала, что привыкла сначала делать вид, что ей от мужчины ничего не нужно, а потом повернуть все так, что мужчина, сам не заметив того, оказывался в углу на коврике.
В 2021 году Собчак исполнится 40 лет. Она счастливая жена и мать, самый богатый российский блогер с ежегодным доходом в 1,6 млн долларов. И в то же время она в душе все та же, какой была 20 лет назад — безбашенная и яркая.
Фото и видео: Instagram и TikTok Ксении Собчак, кадры видео youtube-канала «Простые истории», Komsomolskaya Pravda, Nikolay Titov, Dmitry Golubovich, Pravda Komsomolskaya, Anna Salynskaya, Anton Belitsky, Valery Gorokhov, Anatoly Lomohov, Dmitriy Purtov, Russian Look, Viktor Chernov, Nadezhda Lebedeva, Maxim Burlak, Gennadii Usoev/ Global Look press, Starface
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