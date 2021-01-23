Ксения Собчак сняла роскошную виллу на Мальдивах за 350 тысяч рублей в сутки

Недавно стало известно, сколько Ксения будет платить за обучение Платона в престижной иностранной школе. За обучающую программу, дополнительные занятия и секции, форму ее кошелек будет худеть примерно на 3,5 миллиона рублей в год. К слову, Галкин с Пугачевой платят такую же сумму за обучение двоих детей в год. Собчак уже начала готовить сына к поступлению в престижное учебное заведение, куда принимают не больше 20% русскоговорящих детей. С ранних лет Платон учит китайский и английский языки, а в свои 4 года читает по слогам.

К слову, недавно мы писали, как Ксения Собчак показала фото милого сына в образе замерзшего зайки: «Какой милый пухляш». Звезда опубликовала в блоге забавное фото 4-летнего Платона, которого многие ее подписчики любят не меньше собственной матери.