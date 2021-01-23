Ксения Собчак сняла роскошную виллу на Мальдивах за 350 тысяч рублей в сутки
Фото: @xenia_sobchak / Instagram
После Нового года Ксения с мужем и сыном решила отправилась в отпуск на Мальдивы. Экономить на отдыхе телеведущая не стала и наняла для перелета на острова частный самолет. На своей странице в Instagram звезда разместила снимок, сделанный на борту лайнера. На снимке Ксения смотрит за окно, а в руках держит бутерброд с черной икрой. Звезда позирует без макияжа и в расслабленном образе, однако на ее запястьях можно увидеть несколько браслетов, выполненных из золота с бриллиантами от люксового ювелирного дома, стоимостью от 550 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый и кольцо за 1,8 млн. рублей.
По приезде на остров Ксения поделилась красочными фото и видео из отеля. Звезда экрана выбрала для отдыха пятизведочный курорт, расположенный на атолле Раа. Семья сняла роскошную виллу, которая обходится им недешево. Как сообщает «Комсомольская правда», цена за проживание в отеле составляет 350 тысяч рублей в сутки. В просторном особняке площадью 860 квадратных метров есть все, что нужно для роскошного отдыха — две спальни, гардеробная, библиотека, кухня, терраса для загара и даже ванна на открытом воздухе. Сообщается, что это самая дорогая вилла на всем курорте, однако из-за количества публикаций в блоге фолловеры предположили, что Ксении сделали скидку.
В Stories звезда провела тур по вилле, продемонстрировав и стильно обставленную гостиную, и комнату сына Платона, которую тот, по всей видимости делит с бабушкой Людмилой Нарусовой, и бассейн. Вечером Ксения отправилась в спортзал, где сделала селфи в «голом» костюме, облепившем ее тело как вторая кожа.
Недавно стало известно, сколько Ксения будет платить за обучение Платона в престижной иностранной школе. За обучающую программу, дополнительные занятия и секции, форму ее кошелек будет худеть примерно на 3,5 миллиона рублей в год. К слову, Галкин с Пугачевой платят такую же сумму за обучение двоих детей в год. Собчак уже начала готовить сына к поступлению в престижное учебное заведение, куда принимают не больше 20% русскоговорящих детей. С ранних лет Платон учит китайский и английский языки, а в свои 4 года читает по слогам.
К слову, недавно мы писали, как Ксения Собчак показала фото милого сына в образе замерзшего зайки: «Какой милый пухляш». Звезда опубликовала в блоге забавное фото 4-летнего Платона, которого многие ее подписчики любят не меньше собственной матери.
Фото и видео: @xenia_sobchak / Instagram
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