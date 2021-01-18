Ксения Собчак показала фото милого сына в образе замерзшего зайки: «Какой милый пухляш»

Подписчики Собчак разделились на два лагеря: одни активно принялись упрекать ее в том, что в соцсети она молчит об истории с «берлинским пациентом», другие не стали смешивать кислое с пресным и принялись делать комплименты милому Платону.

«Какой милый пухляш», — отметила одна из подписчиц, с ней согласились десятки других поклонников звездной семьи, ответив, что Платон очень похож на мать, а сама Ксения — пример для подражания тем, что хочет вырастить хороших детей.

Кстати, на днях в телеграм-канале, специализирующемся на светской хронике, появилась информация, что Собчак со всей семьей, за исключением Максима Виторгана, улетела отдыхать на Мальдивы. У телеведущей такая политика относительно личной жизни: она никогда не раскрывает место и время своего реального нахождения. Фото в ее блоге всегда появляются с задержкой на несколько дней, а то и вовсе недель. Так, о своем отдыхе в Дубае она начала рассказывать, когда уже вернулась оттуда.

Недавно стало известно, сколько Ксения будет платить за обучение Платона в престижной иностранной школе. За обучающую программу, дополнительные занятия и секции, форму ее кошелек будет худеть примерно на 3,5 миллиона рублей в год. К слову, Галкин с Пугачевой платят такую же сумму за обучение двоих детей в год. Собчак уже начала готовить сына к поступлению в престижное учебное заведение, куда принимают не больше 20% русскоговорящих детей. С ранних лет Платон учит китайский и английский языки, а в свои 4 года читает по слогам.