Обошла Пугачеву и Галкина: стало известно, сколько Ксения Собчак заплатит за школу сына

Сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось 4 года. Но знаменитая мать уже давно готовит его к поступлению в одну из самых престижных школ Москвы. Платон с раннего детства изучает иностранные языки. Когда он еще плохо говорил даже по-русски, с ним уже занимался преподаватель китайского, параллельно ребенок изучает и английский, причем с носителем в школе Trevolta Bright House. Стоимость месяца занятий (два урока в неделю) — 40 тысяч рублей.

В The International School of Moscow, куда отдадут мальчика, преподавание ведется только на английском языке, при этом в классе может быть не больше 20% русскоговорящих детей, сообщает портал Peopletalk. Поэтому решение о зачислении ребенка в класс принимает специальная комиссия. За рассмотрение заявления придется заплатить 21 тысячу рублей.

За обучение Платона в дошкольном классе Ксения Собчак заплатит 23 250 евро (по нынешнему курсу это 2,09 миллиона рублей). Вступительный взнос составит 5400 евро (486 тысяч рублей), годовая стоимость завтраков — 97 тысяч рублей, а формы — примерно 27 тысяч рублей.

В стоимость обучения входят уроки живописи, физкультуры, актерского мастерства и другие прикладные предметы, но за некоторые секции придется доплатить отдельно (например, за футбол).

В итоге сумма за годовое обучение ребенка составляет около 3 миллионов рублей. Зато диплом престижной школы дает право поступления в любой вуз мира.

В стоимости образования Ксения Собчак обошла даже Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Знаменитые супруги платят за обучение одного ребенка 1,6 миллиона рублей, а за второго — на 10% меньше. Такие условия предоставляет Первая Московская гимназия, если поступают сразу два ребенка из одной семьи.