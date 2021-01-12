Ксения Собчак удивила поклонников «съедобным» нарядом: «Деликатесно-гастрономическая»
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак не перестает удивлять оригинальными фотосессиями и экстравагантными образами.
На этот раз эксцентричная телеведущая появилась в белоснежном костюме, оформленном пластиковыми овощами и фруктами, суши и колбасой, и другими продуктами. К костюму прилагается головной убор в том же стиле, а дополняют яркий наряд розовые лодочки.
«Вкусный» образ понравился подписчикам, и спровоцировал много ироничных комментариев:
«В помидорах, в колбасе, Ксения во всей красе!», «Ксения Бонапарт)))», «Ой, Ксения, какая вы вся деликатесно-гастрономическая!», «Ммм... Какая вкусная Ксения Анатольевна!!», «Стильная, эффектная — как всегда высший пилотаж», «Смешное фото, но очень яркое», «Вау! Шикарное сочетание цветов».
Перед самым Новым годом Ксения удивила поклонников другой, не менее эксцентричной и провокационной фотосессией — в блестящем мини телеведущая появилась в наручниках в окружении мужчин, одетых в форму сотрудников ОМОНа. В комментариях к посту оценили креативность и чувство юмора Собчак.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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