Ксения Собчак удивила поклонников «съедобным» нарядом: «Деликатесно-гастрономическая»

Ксения Собчак не перестает удивлять оригинальными фотосессиями и экстравагантными образами.

На этот раз эксцентричная телеведущая появилась в белоснежном костюме, оформленном пластиковыми овощами и фруктами, суши и колбасой, и другими продуктами. К костюму прилагается головной убор в том же стиле, а дополняют яркий наряд розовые лодочки.