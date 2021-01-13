Ксения Собчак показала романтичное фото с мужем: «Люблю эту ногу»
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак и Константин Богомолов вернулись из поездки в Санкт-Петербург и теперь наслаждаются пребыванием дома и друг другом в уютной обстановке.
Телеведущая опубликовала в Instagram фото романтического вечера с мужем. «Люблю свой дом и эту ногу», — с юмором подписала она снимок.
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения не стесняется публично признаваться в любви супругу и рассказывать о его невероятном уме. И он отвечает супруге тем же, говоря, что она для него самая красивая. «Если сравнивать меня и его с телефонами, то я старая кнопочная "Нокиа", а он самый продвинутый айфон», — писала Собчак о муже.
Ксения и Константин познакомились много лет назад, когда она делала первое интервью с ним. Позже она призналась, что тогда будущий муж показался ей скучным и занудным. Их роман начался осенью 2018-го. В интервью Ксения рассказывала, что не думала, что все так получится. «Я трудно влюбляюсь, и я планировала всю жизнь прожить с первым мужем, но получилось все вот так», — говорила она. Любовь оказалась сильнее, и Ксения обо всем тогда рассказала экс-супругу Максиму Виторгану. Они разошлись.
Свадьба Собчак и Богомолова состоялась через год после того, как они начали встречаться. Но ради сына Платона Ксения и Максим остались друзьями, все детские праздники они проводят вместе.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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