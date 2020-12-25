Ксения Собчак показала стильный образ с кудрями, а ее раскритиковали за фотошоп
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак похвасталась подписчикам своим обновленным образом и рассказала, как быстро приводит себя в форму перед съемками, которые, по ее словам, идут круглосуточно.
«Декабрь. Пробки. Съемки 25/8. И всегда надо быть во всеоружии. Спасибо за мастерство перевоплощений. Одновременно макияж, укладка, маникюр и педикюр! 45 минут и я снова королева», — написала телеведущая в блоге и показала красивое фото, на котором позирует с кудрями в кожаном жакете цвета охры.
«Ты хороша», «Манящий взгляд», «Ты глянь, какая», «Классный фотошоп», «Образ очень крутой», «Макияж творит чудеса», «Вот такая прическа вам идет, но не прямые волосы», «Вот это вас отфотошопили!», «Ретушь творит чудеса», «Все краше и краше», «Аж дар речи пропал», «Слишком много фильтров», — разделились во мнениях подписчики.
Ксения Собчак — одна из самых стильных российских знаменитостей. В Instagram она демонстрирует модные образы, за которые собирает комплименты. Так, ее хвалили за женственность в блестящем платье, за образ в необычном платье-хамелеоне, дерзкий образ в кожаном костюме.
Ранее стало известно, сколько будет платить Ксения Собчак за обучение сына Платона в престижной международной школе.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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