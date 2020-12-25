Ксения Собчак показала стильный образ с кудрями, а ее раскритиковали за фотошоп

Ксения Собчак похвасталась подписчикам своим обновленным образом и рассказала, как быстро приводит себя в форму перед съемками, которые, по ее словам, идут круглосуточно.

«Декабрь. Пробки. Съемки 25/8. И всегда надо быть во всеоружии. Спасибо за мастерство перевоплощений. Одновременно макияж, укладка, маникюр и педикюр! 45 минут и я снова королева», — написала телеведущая в блоге и показала красивое фото, на котором позирует с кудрями в кожаном жакете цвета охры.