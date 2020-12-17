Элегантная Ксения Собчак восхитила костюмом из коричневой кожи и белым пальто
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак снова произвела впечатление на своих подписчиков, опубликовав новый элегантный и женственный образ в своем блоге. Телеведущая часто выкладывает стильные и смелые образы, экспериментируя с разными стилями, и в последнее время получает все больше и больше комплиментов от своих поклонников.
Сегодня в Instagram Ксении появился пост, в котором она примерила элегантный костюм, пошитый из кожи коричневого цвета, с черными ботинками классического фасона. Образ завершает накинутое на плечи белое пальто.
Образ пришелся по душе подписчикам Собчак, хотя нашлись и те, кому не понравилось:
«Ксения, костюм как на вас шили, цвет, фасон, сногсшибательно», «Образ бомба!», «Фото огонь, как и образ!», «Вау!!! Ксения!», «Красотка!!! Огненная», «В "пиратских" штанах, как я называю это изделие. Ксения в своем репертуаре... Да наймите вы стилиста, наконец!», «Настоящая госпожа Ксения Анатольевна», «Стильненько. Но почему-то последние образы мне напоминаю фильме Собачье сердце"», «Стоит ли вообще что-то покупать, если мы будем постоянно изолироваться. Пижам себе крутых накупить на год вперед», «Очень красиво и стильно! Вы, Ксюша, супер молодец».
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!