Элегантная Ксения Собчак восхитила костюмом из коричневой кожи и белым пальто

Ксения Собчак снова произвела впечатление на своих подписчиков, опубликовав новый элегантный и женственный образ в своем блоге. Телеведущая часто выкладывает стильные и смелые образы, экспериментируя с разными стилями, и в последнее время получает все больше и больше комплиментов от своих поклонников.

Сегодня в Instagram Ксении появился пост, в котором она примерила элегантный костюм, пошитый из кожи коричневого цвета, с черными ботинками классического фасона. Образ завершает накинутое на плечи белое пальто.