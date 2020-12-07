Ксения Собчак блеснула в платье-«хамелеоне» и пальто цвета мха

Совместное фото с Ксенией опубликовал в своем Instagram Игорь Верник. Правда, не всем фолловером образ ведущей пришелся по вкусу: «Прикид — жесть», «Собчак похожа на старуху из фильма ужасов. Из-за зубов цвета помады» — писали в комментариях. Не так давно Собчак все же сменила гнев подписчиков на милость и точно угадала с образом, который им придется по вкусу. Сочетание получилось необычным — подробнее на Passion.ru.