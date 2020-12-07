Ксения Собчак блеснула в платье-«хамелеоне» и пальто цвета мха
Фото: Instagram @@xenia_sobchak
Собчак выстроила аутфит вокруг палитры оттенков зеленого. Отправной точкой стало мерцающее платье-«хамелеон» полуприлегающего силуэта и макси-длины. Наряд то и дело играл самыми разными оттенками: от хвойного зеленого до кофейного. Вторило гамме образа классическое пальто oversize из фактурного материала цвета мха. Дополнили образ кипенно-белые ботильоны на устойчивых каблуках и стейтмент-серьги. Финальный штрих — элегантная асимметричная прическа с собранными волосами и яркий мейкап с темной винной помадой.
Совместное фото с Ксенией опубликовал в своем Instagram Игорь Верник. Правда, не всем фолловером образ ведущей пришелся по вкусу: «Прикид — жесть», «Собчак похожа на старуху из фильма ужасов. Из-за зубов цвета помады» — писали в комментариях. Не так давно Собчак все же сменила гнев подписчиков на милость и точно угадала с образом, который им придется по вкусу. Сочетание получилось необычным — подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram @ivernik / @xenia_sobchak
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