«Счастье мое, он уже читает в 4 года»: Ксения Собчак сняла милое видео с сыном и подарками

День рождения Платона отмечали в два этапа: сначала дома с семьей за праздничным столом, а после в развлекательном детском парке. Родители именинника арендовали всю площадку, чтобы во время пандемии они там были одни.

Ксения Собчак повеселила своих близких, нарядившись на праздник в костюм лошади. Сын даже не сразу узнал ее. «Это мама или лошадь?», — спросила она у Платона.

Максим Виторган в день рождения младшего сына поблагодарил Ксению за то, что она подарила ему такое счастье, и назвал ее отличной матерью. Собчак признается, что ребенок для нее — главное счастье. А еще несколько лет назад она была негативно настроена к детям, а порой даже враждебно высказывалась в их адрес. Но сама став мамой, сменила восприятие малышей. В этом она сама призналась в интервью.

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись летом 2019 года, через несколько месяцев после расставания. Телеведущая рассказывала, что хотела прожить с мужем всю жизнь, но потом поняла, что они разные. К тому же она встретила Константина Богомолова и влюбилась без памяти, а врать мужу она не смогла.