«Счастье мое, он уже читает в 4 года»: Ксения Собчак сняла милое видео с сыном и подарками
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак показала в Instagram милое видео с 4-летним сыном Платоном. Мальчик до сих пор получает подарки после дня рождения, который был 18 ноября. В ролике он достает поздравительную открытку и по слогам читает ее. А счастливая мать за кадром не может сдержать эмоций радости и гордости.
«Счастье мое, он уже читает в 4 года», — комментирует она.
День рождения Платона отмечали в два этапа: сначала дома с семьей за праздничным столом, а после в развлекательном детском парке. Родители именинника арендовали всю площадку, чтобы во время пандемии они там были одни.
Ксения Собчак повеселила своих близких, нарядившись на праздник в костюм лошади. Сын даже не сразу узнал ее. «Это мама или лошадь?», — спросила она у Платона.
Максим Виторган в день рождения младшего сына поблагодарил Ксению за то, что она подарила ему такое счастье, и назвал ее отличной матерью. Собчак признается, что ребенок для нее — главное счастье. А еще несколько лет назад она была негативно настроена к детям, а порой даже враждебно высказывалась в их адрес. Но сама став мамой, сменила восприятие малышей. В этом она сама призналась в интервью.
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись летом 2019 года, через несколько месяцев после расставания. Телеведущая рассказывала, что хотела прожить с мужем всю жизнь, но потом поняла, что они разные. К тому же она встретила Константина Богомолова и влюбилась без памяти, а врать мужу она не смогла.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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