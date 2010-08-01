«Красавица без ботокса»: звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская похвасталась бесконечными ногами
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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look press
Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» — 40-летняя Елена Подкаминская поделилась с подписчиками красивым снимком, на котором похвасталась бесконечными ногами. Кадр сделали во время фотосессии, где актриса позировала в красивом мини-платье с открытым верхом.
«Не только волка кормят ноги, меня мои тоже пока не подводили. Но если контракт не подписан — у них отпуск. В общем, посижу сегодня просто красиво в Instagram»? — шутливо подписала фотографию Елена Подкаминская.
«Шикарная», «Красавица», «Очень красивая», «Красавица без ботокса», «Очень-очень», «Изящная, эффектная, необыкновенно красивая, позитивная! Глаз невозможно оторвать! Обожаю!», — посыпались на актрису комплименты.
Елена Подкаминская уже не раз радовала подписчиков стильными образами. Так, по душе фолловерам актрисы пришелся ее яркий образ в алом платье, которое она выбирала для одного из отпусков. Не остаются без внимания и ее появления на красных дорожках крупных мероприятий.
А вам нравится, как выглядит Елена Подкаминская?
Фото и видео: Instagram, Dmitry Golubovich/ Global Look press
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