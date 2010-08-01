«Красавица без ботокса»: звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская похвасталась бесконечными ногами

«Шикарная», «Красавица», «Очень красивая», «Красавица без ботокса», «Очень-очень», «Изящная, эффектная, необыкновенно красивая, позитивная! Глаз невозможно оторвать! Обожаю!», — посыпались на актрису комплименты.

Елена Подкаминская уже не раз радовала подписчиков стильными образами. Так, по душе фолловерам актрисы пришелся ее яркий образ в алом платье, которое она выбирала для одного из отпусков. Не остаются без внимания и ее появления на красных дорожках крупных мероприятий.

А вам нравится, как выглядит Елена Подкаминская?