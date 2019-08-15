Дерзкий красный цвет и разрез от бедра: Елена Подкаминская продемонстрировала яркий образ для отдыха

Распущенные, слегка взъерошенные ветром волосы, ни капли макияжа – естественный образ пришелся подписчикам по душе. «Давно уже все греки должны были идти войной на Трою за Елену…», «Худышка! Беру пример», «Красавица такая! И в кино, и в жизни» – пишут в комментариях.