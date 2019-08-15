Дерзкий красный цвет и разрез от бедра: Елена Подкаминская продемонстрировала яркий образ для отдыха

На одной из последних фотографий Подкаминская позирует в ярком платье на запах цвета перца чили. Акцент на талии, асимметрия и разрез от бедра подчеркивают отличную физическую форму актрисы, которую она поддерживает тренировками и правильным питанием. К наряду Елена подобрала остромодные босоножки-гладиаторы в оттенке золотистый металлик.
Фото: Instagram
Распущенные, слегка взъерошенные ветром волосы, ни капли макияжа – естественный образ пришелся подписчикам по душе. «Давно уже все греки должны были идти войной на Трою за Елену…», «Худышка! Беру пример», «Красавица такая! И в кино, и в жизни» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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