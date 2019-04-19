Елена Подкаминская рассказала о «несчастном случае» во время домашних родов

3 августа 2017 года звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская родила вторую дочь. Приняв решение не ехать в родильный дом, будущая мама заранее позвала акушера и подготовила бассейн, в котором ей предстояло произвести младенца на свет. Муж, Денис Гущин, находился рядом и был готов поддержать любимую супругу. О процессе и «несчастном случае», который произошел в финале, она рассказала в эфире YouTube-шоу «Пятница с Региной».

Процесс немного разочаровал роженицу: «Я не понимала, почему считают, что в воде легче. Короче в воде мне было не легче. И текстура какая-то такая, что мне хочется опереться на что-то твердое, а она какая-то жидкая. И я вдруг поняла, что а я не хочу даже может быть». Но отступать было некуда.

Роды прошли легко: «Было так хорошо в один момент, я привстала, а тут Ева — бздынь — и так хорошо пискнула, и все такое, и в то время я держала мужа, а он меня, и уже нельзя было нырять с ребенком».

Но вдруг что-то пошло не так: «И я кусала, как я не прокусила мужа я не знаю, но я прокусила бассейн. Как я это сделала, я не знаю. Мы рожали дома, соседи опять же. Одним словом, это было очень романтично. Мне дали Еву, я села немножко с ребенком, а муж с тазиком выгребал, бегал», — вспоминает Елена.

«Это было не скучно, мне понравилось», — резюмировала она.