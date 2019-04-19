logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Елена Подкаминская рассказала о «несчастном случае» во время домашних родов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Елена Подкаминская

Фото: Instagram Елены Подкаминской
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса Елена Подкаминская поделилась воспоминаниями о рождении второго ребенка.

3 августа 2017 года звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская родила вторую дочь. Приняв решение не ехать в родильный дом, будущая мама заранее позвала акушера и подготовила бассейн, в котором ей предстояло произвести младенца на свет. Муж, Денис Гущин, находился рядом и был готов поддержать любимую супругу. О процессе и «несчастном случае», который произошел в финале, она рассказала в эфире YouTube-шоу «Пятница с Региной».

Процесс немного разочаровал роженицу: «Я не понимала, почему считают, что в воде легче. Короче в воде мне было не легче. И текстура какая-то такая, что мне хочется опереться на что-то твердое, а она какая-то жидкая. И я вдруг поняла, что а я не хочу даже может быть». Но отступать было некуда.

Роды прошли легко: «Было так хорошо в один момент, я привстала, а тут Ева — бздынь — и так хорошо пискнула, и все такое, и в то время я держала мужа, а он меня, и уже нельзя было нырять с ребенком».

Но вдруг что-то пошло не так: «И я кусала, как я не прокусила мужа я не знаю, но я прокусила бассейн. Как я это сделала, я не знаю. Мы рожали дома, соседи опять же. Одним словом, это было очень романтично. Мне дали Еву, я села немножко с ребенком, а муж с тазиком выгребал, бегал», — вспоминает Елена.

«Это было не скучно, мне понравилось», — резюмировала она.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Где ты это выучила»: дочь удивила Максима Галкина новыми словами