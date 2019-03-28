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Как тростинка: 39-летняя Елена Подкаминская удивила гостей премии АПКиТ очень стройной фигурой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Подкаминская на церемонии АПКиТ

Фото: Starface
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Актриса произвела фурор на светском мероприятии.

На прошедшей накануне церемонии вручения премий АПКиТ все внимание гостей и фотографов было приковано не только к новоиспеченным супругам Александру Цекало и Дарине Эрвин. Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» Елена Подкаминская тоже получила свою долю комплиментов.

Елена выбрала ярко-красный брючный костюм, с помощью которого еще сильнее выделилась среди многих звезд, надевших в этот вечер черные наряды. Актриса выглядела невероятно стройной: и не скажешь, что Подкаминская — уже дважды мама, причем ее младшей дочке Еве всего полтора года.

К слову, точеная фигура Елены Подкаминской — предмет зависти для многих подписчиц ее блога. 39-летняя актриса часто демонстрирует в нем длинные ноги и чарующие декольте. Но находятся и те, кому исключительная стройность звезды не по душе. «Какая худышка, бедненькая», «Голодный обморок», — переживают они.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Starface, Instagram

Видео: Instagram

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