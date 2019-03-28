Как тростинка: 39-летняя Елена Подкаминская удивила гостей премии АПКиТ очень стройной фигурой

На прошедшей накануне церемонии вручения премий АПКиТ все внимание гостей и фотографов было приковано не только к новоиспеченным супругам Александру Цекало и Дарине Эрвин. Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» Елена Подкаминская тоже получила свою долю комплиментов.

Елена выбрала ярко-красный брючный костюм, с помощью которого еще сильнее выделилась среди многих звезд, надевших в этот вечер черные наряды. Актриса выглядела невероятно стройной: и не скажешь, что Подкаминская — уже дважды мама, причем ее младшей дочке Еве всего полтора года.