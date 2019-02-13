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«Первый муж — мой настоящий друг и родной человек»: Елена Подкаминская рассказала о прошлом и нынешнем браках

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Елена Подкаминская

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Актриса прокомментировала наиболее популярные слухи о своей личной жизни.

Елена Подкаминская — одна из самых востребованных сериальных актрис современности. При этом звезда не любит говорить о себе и редко выкладывает в свой микроблог снимки очаровательных дочек. В недавнем интервью Елена объяснила, почему так, и попутно опровергла самые странные слухи о своей личной жизни.

«Я столько «интересного» и необычного о себе, бывает, узнаю! К примеру, что первый муж оставил меня чуть ли не в переходе без средств к существованию. В то время как Саша (Александр Пляцевой, первый супруг Елены, — прим. ред.) — потрясающий человек, мой настоящий друг, родной человек, и нет такой моей просьбы, на которую бы он не откликнулся и по сей день. Также забавно периодически узнавать, как мифическая соседка докладывает журналистам о подробностях нашей совместной жизни с Дэном (Денис Гущин, второй супруг Елены, — прим. ред.). Очень бы хотелось наконец-то с ней познакомиться и поблагодарить, уж как она за нас радуется и переживает!» — со смехом заявила Подкаминская в беседе с корреспондентом журнала «7 Дней».

Артистка добавила, что все дело в том, что она просто не хочет переводить «личное в публичное» и не доверяет слишком многим СМИ, которые склонны преувеличивать и придумывать «жареные» подробности. Поэтому Елена до сих пор не делилась снимками с возлюбленным и редко показывает дочерей, 8-летнюю Полину и полуторагодовалую Еву.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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