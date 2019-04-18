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Елена Подкаминская показала фото подросших дочек

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Семья отдыхает в Италии

Фото: Instagram
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Актриса редко публикует фото с малышками, а теперь порадовала своих поклонников.

Елена Подкаминская отдыхает с семьей в Италии. Эмоциями и отличным настроением из отпуска она поделилась в социальных сетях. Артистка опубликовала фото с дочками: 8-летней Полиной и 2-летней Евой. Это стало настоящим подарком для ее фанатов, так как детей Елена показывает крайне редко. Даже если они и появляются в кадре, то лиц не видно.

В начале апреля Елена Подкаминская отметила 40-летие. И для нее пошел отсчет своего личного года: «Первая неделя моего Нового года прошла в абсолютной взаимности. Мы покоряем Италию, а она - нас», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Практически под каждым ее постом в Instagram поклонники спрашивают, когда выйдет продолжение комедийного сериала «ИП Пирогова», в котором Елена сыграла главную роль. Подкаминская отвечает, что съемки второго сезона начнутся уже летом, а там не за горами и выход на экраны продолжения полюбившегося фильма.

Елена Подкаминская проснулась знаменитой после съемок в сериале «Кухня». Елена к тому востребованная театральная актриса – она с 2000 года служит в Театре сатиры.

А какие роли Подкаминской нравятся вам?

Кадр из сериала «ИП Пирогова»

Фото: Instagram

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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