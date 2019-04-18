Елена Подкаминская показала фото подросших дочек

Практически под каждым ее постом в Instagram поклонники спрашивают, когда выйдет продолжение комедийного сериала «ИП Пирогова», в котором Елена сыграла главную роль. Подкаминская отвечает, что съемки второго сезона начнутся уже летом, а там не за горами и выход на экраны продолжения полюбившегося фильма.

Елена Подкаминская проснулась знаменитой после съемок в сериале «Кухня». Елена к тому востребованная театральная актриса – она с 2000 года служит в Театре сатиры.

А какие роли Подкаминской нравятся вам?