Елена Подкаминская показала фото подросших дочек

Елена Подкаминская отдыхает с семьей в Италии. Эмоциями и отличным настроением из отпуска она поделилась в социальных сетях. Артистка опубликовала фото с дочками: 8-летней Полиной и 2-летней Евой. Это стало настоящим подарком для ее фанатов, так как детей Елена показывает крайне редко. Даже если они и появляются в кадре, то лиц не видно.
В начале апреля Елена Подкаминская отметила 40-летие. И для нее пошел отсчет своего личного года: «Первая неделя моего Нового года прошла в абсолютной взаимности. Мы покоряем Италию, а она - нас», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Практически под каждым ее постом в Instagram поклонники спрашивают, когда выйдет продолжение комедийного сериала «ИП Пирогова», в котором Елена сыграла главную роль. Подкаминская отвечает, что съемки второго сезона начнутся уже летом, а там не за горами и выход на экраны продолжения полюбившегося фильма.
Елена Подкаминская проснулась знаменитой после съемок в сериале «Кухня». Елена к тому востребованная театральная актриса – она с 2000 года служит в Театре сатиры.
А какие роли Подкаминской нравятся вам?
Фото: Instagram
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram