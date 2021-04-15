Козловский, Цыганов и другие звезды, бросившие возлюбленных с маленькими детьми

На днях он объявил, что расстался с актрисой Ольгой Зуевой, которая подарила ему наследницу. Выяснилось, что малышка носит отчество Даниловна, а вот давать ей фамилию отца Зуева почему-то отказалась.

Отец ребенка удивлен этим решением. Он уточнил, что Ода — запланированный и желанный ребенок. «Жалею, что раньше не стал папой. Дети нас выбирают. Значит Ода Даниловна выбрала сейчас», — отметил ранее Козловский. Несмотря на трепетное отношение актера к ребенку, мать решила, что дочь будет носить ее фамилию — Зуева. «Жаль ли мне? Наверное... Как бы я ни говорил, что не фамилия главное… Все-таки больше жаль, чем не жаль», — добавил Козловский.

В эфире YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» о причинах расставания звезда рассказывать не стал, уточнив лишь то, что поступил «гадко» по отношению к Зуевой. Несмотря на то, что пара разошлась мирно, он винит себя в разрушении их отношений.