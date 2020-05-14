Целая команда для игры: Евгений Цыганов показал, как развлекается с пятью детьми дома в самоизоляции
Фото: Instagram
Евгений Цыганов — счастливый отец восьмерых детей от двух жен. Во время самоизоляции из-за коронавируса актер все свободное время проводит с наследниками. С подписчиками в Instagram Евгений делится душевными семейными снимками.
В соцсети многодетный отец разместил новый снимок, в котором показал, как играл со старшими детьми в монополию. Получилась целая команда.
«Классные детки!», «Как мило», «Класс!», «Все на вас похожи», «Детки растут. А папа, как всегда, серьезный», — написали в комментариях.
Напомним, за 10 лет отношений с актрисой Ириной Леоновой (официально они не были женаты, — прим. ред.) у пары родились 7 детей: Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий и Вера. Сейчас актер женат на Юлии Снигирь. Они воспитывают маленького Федора.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов не любят рассказывать о личной жизни. Но недавно актриса обмолвилась, что рада тому, что у ее сына есть столько братьев и сестер.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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