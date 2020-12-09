Пелагея и Иван Телегин официально развелись через год после расставания

Пелагея сообщила о расставании с мужем Иваном Телегиным в декабре 2019 года. К тому времени спортсмен не жил с семьей уже несколько месяцев. Тогда певица выразила надежду, что развод пройдет быстро и тихо, но этого не случилось. Процесс растянулся надолго, но теперь в нем поставили точку. Пелагея и Иван Телегин официально перестали быть мужем и женой.

В интервью «Комсомольской правде» адвокат артистки рассказал, что общей дочери Ивана и Пелагеи Таисии присудили алименты в размере 25% от дохода отца. «Все по закону, по справедливости. Но деньги будут поступать на отдельный счет, которым Таисия Телегина может воспользоваться только после совершеннолетия. Например, направить деньги на образование или покупку жилья», — отметил Филипп Рябченко.

Он добавил, что сейчас сумма алиментов приличная, как и долг по ним, потому что Телегин не платил дочери в течение полутора лет, с тех пор, как ушел из семьи. Но карьера у хоккеистов короткая, поэтому в будущем размер выплат станет меньше.