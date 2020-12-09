Пелагея и Иван Телегин официально развелись через год после расставания
Фото: Starface
Пелагея сообщила о расставании с мужем Иваном Телегиным в декабре 2019 года. К тому времени спортсмен не жил с семьей уже несколько месяцев. Тогда певица выразила надежду, что развод пройдет быстро и тихо, но этого не случилось. Процесс растянулся надолго, но теперь в нем поставили точку. Пелагея и Иван Телегин официально перестали быть мужем и женой.
В интервью «Комсомольской правде» адвокат артистки рассказал, что общей дочери Ивана и Пелагеи Таисии присудили алименты в размере 25% от дохода отца. «Все по закону, по справедливости. Но деньги будут поступать на отдельный счет, которым Таисия Телегина может воспользоваться только после совершеннолетия. Например, направить деньги на образование или покупку жилья», — отметил Филипп Рябченко.
Он добавил, что сейчас сумма алиментов приличная, как и долг по ним, потому что Телегин не платил дочери в течение полутора лет, с тех пор, как ушел из семьи. Но карьера у хоккеистов короткая, поэтому в будущем размер выплат станет меньше.
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Адвокат также рассказал, что теперь предстоит поделить нажитое совместное имущество. «Моя доверительница — глубоко порядочный и чуткий человек. Она рассчитывает только на свои силы и сама содержит дочь. Она ни на что лишнее не претендует и надеется, что раздел будет справедливым», — отметил он.
Напомним, поклонники певицы винили в распаде семьи новую пассию Телегина некую Марию Гончар. Сначала они скрывали свои отношения, а после того, как их увидели вместе на одном из публичных мероприятий, вышли из тени. Сейчас в блоге Гончар появляются совместные фото с хоккеистом.
Пелагея не скрывала, что период после ухода мужа стал для нее тяжелым. В это время она полностью посвятила себя работе и маленькой дочери. А сейчас ее фанаты отмечают, что расставание с супругом пошло ей на пользу, — певица буквально расцвела.
Фото и видео: Instagram Пелагеи, Ивана Телегина, Марии Гончар, East News, Starface
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