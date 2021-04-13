Беременная Алекса тайно вышла замуж за отца своего ребенка

Пока одни поклонники радуются за пару, другие обвиняют певицу в том, что ради своего счастья она разрушила чужое.

Так, своего любимого Алекса увела у другой женщины, бывшей танцовщицы Филиппа Киркорова Александры Сивковой. Хуже того, их роман начался, когда Александра была на последних месяцах беременности.

Сама Алекса в беседе с изданием Peopletalk попыталась объясниться — отношения пары себя исчерпали.

«Она ему не жена. Я действительно знала, что у Славы есть девушка, а он знал, что я в отношениях. Но с обеих сторон они себя изжили. Так что с его стороны все было порядочно, он никого не бросал, они не были счастливы. Я никого не отбивала, это просто стечение обстоятельств».

Среди звезд такие отношения не редкость — именитые красотки часто переманивают мужчин даже друг у друга, чего уж говорить о тех, кто не имеет славы и тысяч подписчиков в Instagram?

Самой громкой за последнее время стала история актрисы Анастасии Макеевой и ее жениха Романа. Он так торопился сделать актрисе предложение, что даже не успел развестись. Дети у него тоже есть — целых четверо, которых он, по словам бывшей жены, бросил на произвол судьбы.

Макеева тоже защищается, как может — мол, жена виновата, где она была — неизвестно, и мужчина один возился с детьми. Почему он не помогает им теперь — по-прежнему вопрос.

Поклонники Анастасии и пользователи Сети, однако, осуждают такое и подозревают и Романа — пиарится на известной возлюбленной, и саму Макееву — решила привлечь к себе внимание.

Бывает и такое, что мужчина, сам по себе достаточно известный, меняет одну женщину на другую. Один из главных красавцев российского кино и сцены Павел Прилучный бросил жену, актрису Агату Муцениеце, ради звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович. Подозревают его в связях и с другими красавицами — Мирослава явно не чувствует себя спокойной.

Своих детей Павел, однако, не бросает, несмотря на периодические заявления Агаты — Тимофей и Мия часто появляются в его блоге. Вместе с детьми актер ходит в кино, угощает их бургерами собственного приготовления и забрал их к себе, пока Муцениеце улетела отдыхать от быта на Мальдивы.

Алиса Аршавина, которая увела возлюбленного у Юлии Барановской, едва ли сейчас рада этому поступку. Девушке не только приходится бороться с тяжелыми болезнями и одной воспитывать детей, но еще и отстаивать дом, который вместе с мамой пытается отсудить Аршавин.

Назвать футболиста хорошим отцом тоже непросто — своих детей от всех женщин он навещает нечасто. Например, дочку Есеню от Алисы поздравил только постом в Instagram — по словам Алисы.

Попались на удочку известных красавиц и голливудские звезды — не с самыми, впрочем, приятными последствиями.

Роман с Эмбер Херд, к которой Джонни Депп ушел от верной жены Ванессы Паради, практически стоит ему карьеры и репутации. Мстительная блондинка виртуозно лишила его ролей и засудила — а вот Ванесса, как и другая его «бывшая» Вайнона Райдер, наоборот, заступились за Джонни и заявили, что не видели от него рукоприкладства, в котором его обвиняла Херд.

Брэд Питт тоже наверняка сожалеет о том, что когда-то бросил Дженнифер Энистон ради красотки Анджелины Джоли. Теперь ему приходится судиться за детей — и получать обвинения от некоторых из них. Сам Питт даже успел помириться с Джен и попросить у нее прощения за то, что когда-то разбил ей сердце.

Эта громкая история заставила переживать многих других жен известных актеров — в западных СМИ поговаривают о том, что не все женщины готовы позволить любимому сниматься вместе с Анджелиной — на всякий случай.