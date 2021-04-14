Режиссер «Чернобыля» Данила Козловский оставил гражданскую жену с ребенком на руках

Данила Козловский признался журналистам на премьере фильма «Чернобыль», которая состоялась вечером во вторник, что расстался с гражданской женой Ольгой Зуевой.

Слухи о расставании пары ходили уже давно, однако они очень старались сохранить отношения ради своей годовалой дочери.

«Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша… Но… Куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, то как она не заслуживает. Я бы даже сказал гадко, но больше ничего говорить не буду», – рассказал актер журналистке Ирине Шихман в ответ на вопрос об Ольге.

Сама Зуева долгое время живет в Нью-Йорке и не планирует переезжать в Россию.

Вокруг Козловского давно ходят слухи о романе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной – тем более что у замужней актрисы, как сообщают СМИ, в личной жизни тоже не все ладится. Угрызения совести, которые испытывает Козловский, тоже стали поводом задуматься.

Вчера после премьеры «Чернобыля» Данила Козловский и Оксана Акиньшина, как сообщает Super.ru, вместе уехали из бара и сели вместе на заднее сиденье. Корреспонденты издания сняли парочку у машины.

Кроме того, источники издания рассказали, что в баре они не скрывались и открыто целовались.