Юлия Ковальчук похвасталась точеной фигурой на активной тренировке дома

Позже она сняла еще один ролик, в котором показала часть гостиной и призналась, что не очень хочет начинать работать в субботу вечером. В воскресение Юлия продолжила начатую инициативу и опубликовала продолжение истории, в котором она сидит в уютной столовой с видом на сад и работает на ноутбуке. «В воскресение спрятаться и тихонечко поработать — редкость и удовольствие», — поделилась на своей странице в Instagram певица.

Ранее мы рассказывали, Юлия Ковальчук показала уютное фото без макияжа и поделилась фирменным рецептом сазана. 37-летняя певица рассказала и показала, как готовит рыбу с овощами.