Юлия Ковальчук похвасталась точеной фигурой на активной тренировке дома
Фото: @juliakovalchuk / Instagram
Конец сентября Юлия Ковальчук встретила активными спортивными тренировках в домашнем интерьере. Певица провела выходные за физическими занятиями — в ярком коралловом топе и облегающих синих легинсах Юлия похвасталась точеной фигурой. В 37 лет у певицы идеальный рельефный пресс, стройные ноги и подкаченные ягодицы. Юлия сняла несколько коротких видео для Stories, на которых так же показала фрагменты домашнего интерьера. Спускаясь по лестнице она обратила внимание зрителей на сияющую люстру, которая отбрасывала цветные отражения. «Моя люстра — просто мечта клипмейкеров», — пошутила певица.
Позже она сняла еще один ролик, в котором показала часть гостиной и призналась, что не очень хочет начинать работать в субботу вечером. В воскресение Юлия продолжила начатую инициативу и опубликовала продолжение истории, в котором она сидит в уютной столовой с видом на сад и работает на ноутбуке. «В воскресение спрятаться и тихонечко поработать — редкость и удовольствие», — поделилась на своей странице в Instagram певица.
Ранее мы рассказывали, Юлия Ковальчук показала уютное фото без макияжа и поделилась фирменным рецептом сазана. 37-летняя певица рассказала и показала, как готовит рыбу с овощами.
Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук
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