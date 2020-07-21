Юлия Ковальчук показала уютное фото без макияжа и поделилась фирменным рецептом: «Это прям очень вкусно»

Во время карантина наверное даже те, кто готовит крайне редко, хоть раз основательно похозяйничали на кухне. Юлия Ковальчук — не исключение. Певица, которая время от времени делится с поклонницами рецептами стройности и красоты, рассказала им еще один — фирменный, кулинарный.

«Мой сазан — мой рецепт. Ловите! 1 сазан, 8 средних морковок, 1 помидор. Морковь режу кружочками и на подсолнечном масле обжариваю до золотистого цвета. Сазана почистила и порезала на стейки 2 см., посолила, поперчила, добавила орегано. Обваляла в муке и обжарила на подсолнечном масле. В кастрюлю на дно положила немного поджаренной моркови, затем рыбу, накрыла снова подушкой из моркови и залила пюре из мякоти одного помидора. Добавила перец горошком, лавровый листик, и немного воды. В духовку на 180 градусов на 20-30 минут», — написала она.