«Обед готовила, как "отчаянная домохозяйка"»: Юлия Ковальчук похвасталась карантинным макияжем
Фото: Instagram
Юлия отметила, что самоизоляция вносит свои коррективы в жизнь и иногда очень хочется разнообразить домашние будни и повседневные образы яркими красками. А раз хочется, значит, не стоит себе в этом отказывать. «Девочки! Я честно не крашусь дома, но вот иногда, проходя мимо зеркала и не наблюдая того, что хотелось бы, не вижу ничего плохого в том, чтобы поднять настроение себе и, хочется верить, и окружающим», – отметила звезда.
В качестве карантинного макияжа Ковальчук выбрала легкий, по-настоящему весенний вариант с акцентом на глаза. Она накрасила ресницы черной тушью и подвела глаза подводкой оттенка голубой металлик, освежила цвет лица при помощи персиковых румян и слегка накрутила волосы, украсив их повязкой, отлично сочетающейся с клетчатой домашней рубашкой. На губах – лишь капелька бальзама.
«Немного косметики и пару завитков на волосах – и вуаля! Так что обед я сегодня готовила, точно как «отчаянная домохозяйка» – отметила певица.
Подписчики положительно оценили карантинное преображение Ковальчук и осыпали ее комплиментами. Многие из них отметили, что в таком образе Юля действительно очень похожа на одну из главных героинь популярного в 2000-х годах сериала «Отчаянные домохозяйки»: «Бесподобный образ и сходство с Линетт Скаво из сериала!», «Вот уж точно «Отчаянная домохозяйка». Многие поклонники сказали, что такой образ очень идет Ковальчук и подчеркивает синеву ее глаз: «Красивая такая домохозяйка», «Вам очень идет такое сочетание цветов», «Красивый, нежный макияж, прекрасно!», «А глазища гооооолллубыыыеее!», У вас такие яркие голубые глаза, вам топазы или аквамарин очень подойдут», «Макияж, подводка супер», «Голубой цвет очень идет, глаза становятся бездонными!», «Очень женственно».
Фото: Instagram
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