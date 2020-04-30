«Обед готовила, как "отчаянная домохозяйка"»: Юлия Ковальчук похвасталась карантинным макияжем

Юлия отметила, что самоизоляция вносит свои коррективы в жизнь и иногда очень хочется разнообразить домашние будни и повседневные образы яркими красками. А раз хочется, значит, не стоит себе в этом отказывать. «Девочки! Я честно не крашусь дома, но вот иногда, проходя мимо зеркала и не наблюдая того, что хотелось бы, не вижу ничего плохого в том, чтобы поднять настроение себе и, хочется верить, и окружающим», – отметила звезда.

В качестве карантинного макияжа Ковальчук выбрала легкий, по-настоящему весенний вариант с акцентом на глаза. Она накрасила ресницы черной тушью и подвела глаза подводкой оттенка голубой металлик, освежила цвет лица при помощи персиковых румян и слегка накрутила волосы, украсив их повязкой, отлично сочетающейся с клетчатой домашней рубашкой. На губах – лишь капелька бальзама.