Стильная и спортивная: молодая мама Юлия Ковальчук восхитила поклонников своей формой

«Юлечка, в этом фото сразу прекрасны Вы. Ну,а потом коляска и Маффин», «Особенно Маффин, точнее полмаффина», «Юля вы красотка!!!!! Готовить столько вкусняшек и держать форму это сила», «Стройные ножки»,«Очень спортивная Юля», «Я не могу найти туфельки на фото», «5 минут втыкала почему вы называете кроссовки туфельками», — обсуждают кадр подписчики.

Во время карантина артистка демонстрировала им свои кулинарные экзерсисы и результат упражнений на свежем воздухе. Свою дочь Амелию, родившуюся 12 октября 2017 года, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков пока не показывают в блогах.