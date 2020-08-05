Чумаков объяснил, почему он «постарел» рядом с Ковальчук и «позволяет ей себя любить»

В частности, Алексей Чумаков прокомментировал свои отношения с супругой, 37-летней певицей Юлией Ковальчук: «В силу большого количества идиотских вопросов многих комментирующих, попробую ответить на самые частые, чтобы впредь к ним не возвращаться. "Почему стал такой старый?". С умной женщиной приходится расти быстрее, становиться взрослее. Путь к мудрости всегда лежит через стресс. Но те, кто задает схожие вопросы, могут смело гордиться тем, что их мужья и в 70 лет останутся юными парнями. "Она его любит, а он позволяет себя любить. Самовлюбленный нарцисс". Во все времена психически растроенные пациенты мечтали занять место врача. Нынешнее время позволяет осуществить это в ионформационном пространстве. Психолог и политолог — каждый пятый. А о том, что я самовлюбленный нарцисс, — я действительно ношу свою одежду, пою свои песни, мою свое тело, говорю своим ртом, сплю своим сном, встаю своим вставалом. Похоже, я нарцисс. "Он красивый, а она никакая. / Она красотка, а он толстый старый, бородатый бездарь". Редкий случай, когда полностью согласен со вторым вариантом».