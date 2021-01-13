Кэти Перри в день рождения Орландо Блума показала редкие семейные фото с ним
Фото: East News
13 января звезде фильма «Пираты Карибского моря» Орландо Блуму исполнилось 44 года. Любимая женщина именинника, певица Кэти Перри, трогательно поздравила его с праздником и показала редкие семейные фото.
«Желаю счастливого дня рождения для моего любимого, для лучшего отца нашей дочери Дав и моего зеркала, которое отражает даже то, что я еще не вижу. Спасибо, что всегда возвращаешься ко мне. Я так рада, что моя Луна нашла это Солнце. Люблю тебя больше целого мира», — написала Кэти в социальной сети, поставив в геолокации подпись: «Господь послал мне ангела с небес».
Роман Кэти Перри и Орландо Блума закрутился в начале 2016 года — отношения развивались стремительно. Но уже через год влюбленные расстались из-за увлечения актера другой девушкой. «Это буквально сломало меня пополам», — скажет позже певица. Но через несколько месяцев влюбленные поняли, что не могут друг без друга, и воссоединились.
Помолвка Перри и Блума состоялась в День всех влюбленных в 2019 году. О беременности Кэти объявила в марте 2020-го, свадьбу отложили на более позднее время из-за рождения ребенка и пандемии.
Беременность 35-летней Кэти Перри проходила тяжело, она набрала лишний вес и на последних сроках, по ее словам, уже с трудом двигалась. Дочь знаменитостей, которую назвали Дейзи Дав, родилась в августе 2020-го.
Фото и видео: Instagram Кэти Перри, Getty Images, East News
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