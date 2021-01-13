Кэти Перри в день рождения Орландо Блума показала редкие семейные фото с ним

Роман Кэти Перри и Орландо Блума закрутился в начале 2016 года — отношения развивались стремительно. Но уже через год влюбленные расстались из-за увлечения актера другой девушкой. «Это буквально сломало меня пополам», — скажет позже певица. Но через несколько месяцев влюбленные поняли, что не могут друг без друга, и воссоединились.

Помолвка Перри и Блума состоялась в День всех влюбленных в 2019 году. О беременности Кэти объявила в марте 2020-го, свадьбу отложили на более позднее время из-за рождения ребенка и пандемии.

Беременность 35-летней Кэти Перри проходила тяжело, она набрала лишний вес и на последних сроках, по ее словам, уже с трудом двигалась. Дочь знаменитостей, которую назвали Дейзи Дав, родилась в августе 2020-го.