Беременная Кэти Перри рассказала о самочувствии накануне родов: «Ковыляю словно утка»

Девочка, которая родится на свет, станет для Кэти первенцем, у ее избранника, актера Орландо Блума, есть сын от отношений с Мирандой Керр. Перри очень рада тому, что у отца ее дочери уже есть родительский опыт: «Хорошо, что он прошел через это. Когда мы выбирали коляску, он точно знал, какая нужна. Некоторые из них такие роскошные, с кожаными ручками и тому подобное… Меня тянуло к ним, но он сказал: «Нет, позволь мне показать, какой должна быть коляска». Я так рада, что он все это знает, иначе я бы выбрала что-нибудь большое и нелепое».

Напомним, в последнее время Кэти Перри немало удивляет своих фанатов. Певица не только показывает смелые «беременные» аутфиты, но и делает шокирующие признания. Например, несколько лет назад звезда впала в депрессию из-за провалившегося альбома и расставания с Блумом, что была готова покончить жизнь самоубийством.

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