Беременная Кэти Перри рассказала о самочувствии накануне родов: «Ковыляю словно утка»
Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Globallookpress
В преддверии выхода нового альбома 35-летняя певица Кэти Перри дала интервью радиостанции Hits Radio, в котором откровенно рассказала, как чувствует себя накануне родов. «Я ковыляю словно утка! Мне тяжело дышать, теперь я постоянно дышу через рот. Это громко и неприятно, и, Боже мой, я ем столько фруктового льда! Сейчас я очень активна, мои врачи сказали: «Оставайся такой, и ты будешь в порядке». Так что я танцую и много пою», — цитирует будущую маму Daily Mail.
Девочка, которая родится на свет, станет для Кэти первенцем, у ее избранника, актера Орландо Блума, есть сын от отношений с Мирандой Керр. Перри очень рада тому, что у отца ее дочери уже есть родительский опыт: «Хорошо, что он прошел через это. Когда мы выбирали коляску, он точно знал, какая нужна. Некоторые из них такие роскошные, с кожаными ручками и тому подобное… Меня тянуло к ним, но он сказал: «Нет, позволь мне показать, какой должна быть коляска». Я так рада, что он все это знает, иначе я бы выбрала что-нибудь большое и нелепое».
Напомним, в последнее время Кэти Перри немало удивляет своих фанатов. Певица не только показывает смелые «беременные» аутфиты, но и делает шокирующие признания. Например, несколько лет назад звезда впала в депрессию из-за провалившегося альбома и расставания с Блумом, что была готова покончить жизнь самоубийством.
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Фото: Instagram/@katyperry, Globallookpress
Видео: YouTube/Katy Perry
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