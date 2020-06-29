Кэти Перри откровенно рассказала о болезненном разрыве с Орландо Блумом: «Это cломало меня пополам»
Фото: ImagePressAgency/face to face/Globallookpress
Совсем скоро 35-летняя Кэти Перри и 43-летний Орландо Блум станут родителями, однако в отношениях этой пары не все было гладко. Певица и актер познакомились на 73-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» в январе 2016 года, а спустя год расстались. В недавнем интервью радиостанции SiriusXM CBC Кэти рассказала, что в 2017 году из-за разрыва с бойфрендом и первого провала в музыкальной карьере — альбом Witness получил множество критических отзывов — у нее появилось желание наложить на себя руки: «Я рассталась со своим бойфрендом, будущим отцом моего ребенка. Это буквально сломало меня пополам», — цитирует певицу The Daily Mail.
Вера в Бога, которую Перри привили родители-священники, помогла певице пережить сложные времена. Уже в феврале 2018 года Кэти Перри и Орландо Блум объявили о воссоединении, а спустя год певица сообщила о помолвке. О грядущем пополнении в звездной семье стало известно в марте 2020 года, когда Кэти Перри продемонстрировала округлившийся живот в клипе на песню Never Worn White. Позднее певица показала фотографии с вечеринки, на которой будущие родители узнали пол долгожданного первенца — Кэти и Орландо ждут девочку.
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Фото: Instagram/@katyperry, Globallookpress
Видео: YouTube
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