Кэти Перри откровенно рассказала о болезненном разрыве с Орландо Блумом: «Это cломало меня пополам»

Вера в Бога, которую Перри привили родители-священники, помогла певице пережить сложные времена. Уже в феврале 2018 года Кэти Перри и Орландо Блум объявили о воссоединении, а спустя год певица сообщила о помолвке. О грядущем пополнении в звездной семье стало известно в марте 2020 года, когда Кэти Перри продемонстрировала округлившийся живот в клипе на песню Never Worn White. Позднее певица показала фотографии с вечеринки, на которой будущие родители узнали пол долгожданного первенца — Кэти и Орландо ждут девочку.

Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.