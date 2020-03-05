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35-летняя Кэти Перри в красивом видео объявила, что ждет первенца от 43-летнего Орландо Блума

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями

Фото: East News

Звезда призналась, что ее первенец появится на свет уж летом.

Поклонники певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума уже не раз высказывали догадки, что звездная пара ждет первенца. Но каждый раз подобные новости оказывались слухами.

Но теперь 35-летняя Перри подтвердила, что ждет ребенка от избранника. Сделала она это, опубликовав красивое видео, где виден ее уже округлившийся живот.

«Просто скажем, что лето будет жарким», — подписала Кэти ролик, дав понять, что ее малыш родится летом.

На пару сразу посыпались поздравления со скорым прибавлением.

Кэти и Орландо

Фото: Getty Images

42-летний Орландо Блум уже сделал предложение своей любимой. Правда, его раскритиковали за то, что помолвочное кольцо, которое он выбрал для Кэти очень напоминает то, которое он покупал для своей первой жены.

Роман Блума и Перри длится уже три года. Брак для каждого из них станет вторым. Блум былженат на супермодели Миранде Керр, а Перри была замужем за актером Расселом Брендом.

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Фото: Instagram, Getty Images, East News

Видео: Instagram

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