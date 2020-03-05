35-летняя Кэти Перри в красивом видео объявила, что ждет первенца от 43-летнего Орландо Блума

Поклонники певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума уже не раз высказывали догадки, что звездная пара ждет первенца. Но каждый раз подобные новости оказывались слухами.

Но теперь 35-летняя Перри подтвердила, что ждет ребенка от избранника. Сделала она это, опубликовав красивое видео, где виден ее уже округлившийся живот.