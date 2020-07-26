Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу из-за рождения дочери
Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press
О том, что 35-летняя Кэти Перри готовится выйти замуж за 43-летнего Орландо Блума, стало известно в 2019 году. Будущие супруги рассказали о помолвке и запланировали свадьбу на зиму 2020 года. Позднее пара решила устроить торжество летом в Японии, но из-за пандемии коронавируса и его пришлось переносить. Теперь будущие супруги даже не загадывают, когда смогут устроить большой праздник в честь бракосочетания — совсем скоро на свет появится их долгожданная дочь.
«Ты больше не можешь ничего планировать в 2020 году, потому что эти планы все время отменяются. Мы просто хотим родить здорового ребенка», — цитирует будущую маму Mirror.
Фото: Instagram/@katyperry
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум познакомились на 73-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» в январе 2016 года, а спустя год расстались. Разрыв с актером и провал в карьере сказались на психическом состоянии певицы. В недавнем интервью Кэти рассказала, что в 2017 году у нее появилось желание наложить на себя руки. Вера в Бога, которую Перри привили родители-священники, помогла певице пережить сложные времена. Уже в феврале 2018 года Кэти Перри и Орландо Блум объявили о воссоединении, а спустя год певица сообщила о помолвке. Весной 2020 года Кэти Перри продемонстрировала округлившийся живот в клипе на песню Never Worn White, а после сообщила пол будущего малыша.
Отметим, что Наталья Водянова и Антуан Арно тоже перенесли свою свадьбу из-за пандемии коронавируса.
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Фото: Instagram/@katyperry, Global Look Press
Видео: YouTube
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