Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу из-за рождения дочери

О том, что 35-летняя Кэти Перри готовится выйти замуж за 43-летнего Орландо Блума, стало известно в 2019 году. Будущие супруги рассказали о помолвке и запланировали свадьбу на зиму 2020 года. Позднее пара решила устроить торжество летом в Японии, но из-за пандемии коронавируса и его пришлось переносить. Теперь будущие супруги даже не загадывают, когда смогут устроить большой праздник в честь бракосочетания — совсем скоро на свет появится их долгожданная дочь.

«Ты больше не можешь ничего планировать в 2020 году, потому что эти планы все время отменяются. Мы просто хотим родить здорового ребенка», — цитирует будущую маму Mirror.