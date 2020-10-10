Мирослава Карпович предстала в образе роковой красотки Шарлиз Терон
Фото: @m1r0slava_karpovich / Instagram
В середине сентября Мирослава Карпович кардинально сменила имидж. Долгое время звезда «Папиных дочек» была брюнеткой и шатенкой. Теперь же она сделала короткую стрижку и перекрасилась в блондинку. Свой новый образ она показала подписчикам. В видео она поставила хэштег #экспресйорселф (выразить себя, — прим. ред.). В выходные актриса решила принять участие в новой фотосессии, на которой предстала в новом для себя образе — роковой красотки Шарлиз Терон. Девушка облачилась в элегантное черное платье с открытым плечом, крупным бантом, эффектным разрезом на бедре и пышной укладкой в стиле голливудской актрисы.
Фото: @m1r0slava_karpovich / Instagram
Напомним, в последнее время к Мирославе Карпович приковано пристальное внимание общественности из-за ее романа с 32-летним Павлом Прилучным. В начале июня актер развелся с женой Агатой Муцениеце и сразу же уехал в Крым отдыхать с детьми и Карпович. СМИ сообщали, что Мирослава съехалась с Павлом всего через месяц после того, как он официально стал свободен. Ранее звезда «Папиных дочек» резко высказалась в адрес хейтеров, которые яростно набросились на артистку с критикой.
К слову, недавно мы писали, как Мирослава Карпович снялась в эффектной фотосессии. 34-летняя звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, недавно сменившая имидж и сделавшая дерзкую стрижку, приняла участие в новой фотосессии.
А тебе понравилась новый образ Мирославы Карпович? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @m1r0slava_karpovich / Instagram
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