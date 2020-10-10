Мирослава Карпович предстала в образе роковой красотки Шарлиз Терон

Напомним, в последнее время к Мирославе Карпович приковано пристальное внимание общественности из-за ее романа с 32-летним Павлом Прилучным. В начале июня актер развелся с женой Агатой Муцениеце и сразу же уехал в Крым отдыхать с детьми и Карпович. СМИ сообщали, что Мирослава съехалась с Павлом всего через месяц после того, как он официально стал свободен. Ранее звезда «Папиных дочек» резко высказалась в адрес хейтеров, которые яростно набросились на артистку с критикой.

К слову, недавно мы писали, как Мирослава Карпович снялась в эффектной фотосессии. 34-летняя звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, недавно сменившая имидж и сделавшая дерзкую стрижку, приняла участие в новой фотосессии.

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