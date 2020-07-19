Дети Муцениеце вернулись к матери после отдыха с Прилучным и Карпович: «Ну что? Как отдохнули?»

Агата и ее дети сидят на большом диване. Ролик записан в формате интервью.

«Итак, дорогие друзья, с вами передача «Честный развод». И, как вы поняли, она не только про разводы, а это честный «развод» на честный разговор. И сегодня у меня в гостях мои отпрыски Тимовей и Мия, и мы расставим все точки над i и узнаем всю правду. Итак, ребята, рассказывайте: как отдохнули на море?» - спрашивает малышей Агата и делает многозначительную паузу. Сын и дочь не менее многозначительно смотрят на мать и улыбаются.

Скорее всего, продолжения у интервью не будет, и это просто шуточное видео, чтобы позлить недоброжелателей. Муцениеце славится отличным чувством юмора, и поклонники ее за это очень ценят. В комментариях они поддержали Агату и похвалили за умение отлично держаться в такой неприятной ситуации.

«Молодец Агата 🔥 без трагедий, с юмором 👌», «Просто богиня🔥😄 Как тонко и красиво😂», «Вы просто супер, люблю вас и хочу, чтобы у вас было все отлично💙❤️вы мой женский идеал», - хвалят Агату подписчики.

Агата Муцениеце - бывшая жена актера Павла Прилучного. У пары есть двое детей: сын Тимовей и дочь Мия. В один из дней Агата вышла в прямой эфир с Инстаграм-аккаунта матери и в слезах обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы, тот в состоянии опьянения выгнал всю семью из дома. Сам Павел эту информацию опровергает. После этого случая супруги развелись. Расстаться пара решила без скандалов и разделила имущество. Пару недель назад Павел уехал с детьми на отдых в Ялту, где был замечен в компании коллеги по цеху Мирославы Карпович. В СМИ появились слухи о новом романе Прилучного, и информация о том, что Мирослава уже переехала в загородный дом артиста.