Звезда «Папиных дочек» Карпович дерзко ответила критикам и отказалась комментировать отношения с Прилучным

После того, как в Сети появились слухи о романе 32-летнего Павла Прилучного с 34-летней Мирославой Карпович, актриса подверглась настоящей атаке хейтеров с проклятиями и оскорблениями в ее адрес. Долгое время звезда «Папиных дочек» не комментировала эту историю, но наконец прервала молчание.

«Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо. Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт. Самое интересно, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность», — прокомментировала Карпович «СтарХиту».

Какие отношения — дружеские, рабочие (Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе работают в спектакле «Косметика врага») или близкие — связывают ее с Прилучным, актриса сообщить отказалась. «Я принципиально не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни», — пояснила она.