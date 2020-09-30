Дерзкая стрижка и мини: Мирослава Карпович снялась в эффектной фотосессии

Мирослава Карпович опубликовала в Instagram видео со съемок новой фотосессии. Актриса позировала на фоне башен «Москва-Сити» в образе в стиле гранж: в черном мини-платье, прозрачных колготках, пальто и массивных ботинках, а также с новой короткой стрижкой, с которой стала выглядеть более дерзко.

В середине сентября Мирослава Карпович кардинально сменила имидж. Долгое время звезда «Папиных дочек» была брюнеткой и шатенкой. Теперь же она сделала короткую стрижку и перекрасилась в блондинку. Свой новый образ она показала подписчикам. В видео она поставила хэштег #экспресйорселф (выразить себя, — прим. ред.).