Короткая стрижка, новый цвет волос: пассия Прилучного Мирослава Карпович кардинально сменила имидж

В последнее время к Мирославе Карпович приковано пристальное внимание общественности из-за ее романа с 32-летним Павлом Прилучным. В начале июня актер развелся с женой Агатой Муцениеце и сразу же уехал в Крым отдыхать с детьми и Карпович. СМИ сообщали, что Мирослава съехалась с Павлом всего через месяц после того, как он официально стал свободен. По словам соседей актера, его новая избранница стала вести себя как хозяйка дома и показывать свой непростой нрав.

На днях в эфире своего ток-шоу «Честный развод» Агата Муцениеце назвала новую девушку своего экс-мужа «особью женского пола».