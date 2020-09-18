Короткая стрижка, новый цвет волос: пассия Прилучного Мирослава Карпович кардинально сменила имидж
Фото: www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/
Новая избранница Павла Прилучного — 34-летняя Мирослава Карпович кардинально сменила имидж. Долгое время звезда «Папиных дочек» была брюнеткой и шатенкой. Теперь же она сделала короткую стрижку и перекрасилась в блондинку. Свой новый образ она показала подписчикам. В видео она поставила хэштег #экспресйорселф (выразить себя, — прим. ред.).
В последнее время к Мирославе Карпович приковано пристальное внимание общественности из-за ее романа с 32-летним Павлом Прилучным. В начале июня актер развелся с женой Агатой Муцениеце и сразу же уехал в Крым отдыхать с детьми и Карпович. СМИ сообщали, что Мирослава съехалась с Павлом всего через месяц после того, как он официально стал свободен. По словам соседей актера, его новая избранница стала вести себя как хозяйка дома и показывать свой непростой нрав.
На днях в эфире своего ток-шоу «Честный развод» Агата Муцениеце назвала новую девушку своего экс-мужа «особью женского пола».
Фото и видео: Instagram Мирославы Карпович, Starface
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