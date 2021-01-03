Исхаков резко высказался об отдыхе Гагариной и намекнул на ее нового ухажера

Напомним, что брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова длился без малого шесть лет. У пары растет 3-летняя дочь Мия. К тому же все эти годы фотограф как родного воспитывал сына жены от первого брака. Пасынка Андрея Дмитрий называет своим лучшим другом.

С того времени, как стало известно о распаде семьи знаменитостей, Полина хранила молчание. Лишь однажды в программе «Вечерний Ургант» она призналась, что надеется на цивилизованный и тихий развод: «Все мирно, спокойно. Я не люблю хайпиться… Очень надеюсь, что все пройдет интеллигентно, по-человечески. У нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. Это самое главное», — сказала она. 28 декабря 2020 года стало известно, что пара развелась.

К слову, недавно мы писали, как бывший муж Гагариной сделал заявление после новости о разводе с ней. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков больше года не живут вместе, но документы на расторжение брака певица подала только сейчас.