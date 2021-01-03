Исхаков резко высказался об отдыхе Гагариной и намекнул на ее нового ухажера
Фото: @isxakov / Instagram
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина расстались больше года назад, но официально развод оформили только в конце декабря 2020 года. Накануне Нового года стало известно, что экс-супруг через ФНС запретил звезде выезжать с дочерью за границу. Полина Гагарина планировала 2 января лететь в Занзибар, одну из немногих открытых для россиян стран. Но Исхаков посчитал, что сейчас вывозить ребенка из страны небезопасно. В интервью «СтарХиту» фотограф сказал, что пока не может прокомментировать эту информацию. «Откуда вы про это узнали вообще?», — удивился Дмитрий.
Фото: @isxakov / Instagram
Однако в начале Нового года Дмитрий поменял свою позицию и резко высказался об отдыхах дочки с мамой. Фотограф написал провокационный пост, в котором рассказал, что не знал, что семья собирается в отпуск. Дмитрий подчеркнул, что Мия не переносит длительных перелетов, поэтому он был против. Кроме того, он намекнул на нового ухажера звезды — с экс-супругой собирался полететь некий «посторонний человек», к которому у него не было доверия и «статус которого ему неясен».
Фото: @isxakov / Instagram
Напомним, что брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова длился без малого шесть лет. У пары растет 3-летняя дочь Мия. К тому же все эти годы фотограф как родного воспитывал сына жены от первого брака. Пасынка Андрея Дмитрий называет своим лучшим другом.
С того времени, как стало известно о распаде семьи знаменитостей, Полина хранила молчание. Лишь однажды в программе «Вечерний Ургант» она призналась, что надеется на цивилизованный и тихий развод: «Все мирно, спокойно. Я не люблю хайпиться… Очень надеюсь, что все пройдет интеллигентно, по-человечески. У нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. Это самое главное», — сказала она. 28 декабря 2020 года стало известно, что пара развелась.
К слову, недавно мы писали, как бывший муж Гагариной сделал заявление после новости о разводе с ней. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков больше года не живут вместе, но документы на расторжение брака певица подала только сейчас.
Фото и видео: @isxakov / Instagram
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