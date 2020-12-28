Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись через год после расставания

В Москве мировой суд развел Полину Гагарину со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Уже больше года экс-супруги не живут вместе, хотя впервые открыто сообщили о том, что больше не пара, лишь несколько месяцев назад.

Дмитрий Исхаков не скрывал, что ему было тяжело пережить непростой период. Периодически он общался с подписчиками в Instagram, рассказывая о своем состоянии. И в то время, пока Дмитрий изливал душу, Полина хранила ледяное молчание. Лишь однажды она прокомментировала развод: «За меня все скажут дела», — говорила она.

После того как стало известно, что бракоразводный процесс вышел на финишную прямую, Дмитрий Исхаков опубликовал в социальной сети видео, в котором сообщил, что по-прежнему считает семью лучшим из всего, что с ним случалось в жизни. Тогда поклонники встали на его сторону, отметив, что у Полины слишком высокое самомнение при очевидном и неоспоримом таланте, а отвергнутому мужу нужна женщина попроще и поласковее.

Дмитрий и Полина поженились осенью 2014 года. Гагарина уже была замужем за актером Петром Кисловым (первый муж Анастасии Макеевой) и родила от него сына Андрея. Исхаков принял мальчика как родного и сейчас называет его своим лучшим другом.

После расставания экс-супруги сохранили нормальные отношения ради общей 3-летнй дочери Мии.