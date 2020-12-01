«Должен высказаться»: бывший муж Гагариной сделал заявление после новости о разводе с ней

Полина Гагарина разводится со вторым мужем Дмитрием Исхаковым после 6 лет брака. Певица и фотограф уже год не живут вместе, но документы она начала оформлять только сейчас. За все это время Полина не дала ни одного комментария по поводу развала семьи. Она держится так, будто в ее жизни ничего и не случилось. Дмитрий же наоборот не раз публично рассказывал о своих чувствах.

Каждое его фото или видео, связанное с бывшей женой, полно грусти и тоски по разрушившемуся браку. После новости об официальном разводе Дмитрий Исхаков записал обращение к подписчикам.

«Дорогие друзья, я должен высказаться. Несмотря на то, что Полина подала на развод, я все еще думаю, что семья — это лучшее, что может случиться с человеком в его жизни», — сказал Исхаков.