«Должен высказаться»: бывший муж Гагариной сделал заявление после новости о разводе с ней
Фото: Starface
Полина Гагарина разводится со вторым мужем Дмитрием Исхаковым после 6 лет брака. Певица и фотограф уже год не живут вместе, но документы она начала оформлять только сейчас. За все это время Полина не дала ни одного комментария по поводу развала семьи. Она держится так, будто в ее жизни ничего и не случилось. Дмитрий же наоборот не раз публично рассказывал о своих чувствах.
Каждое его фото или видео, связанное с бывшей женой, полно грусти и тоски по разрушившемуся браку. После новости об официальном разводе Дмитрий Исхаков записал обращение к подписчикам.
«Дорогие друзья, я должен высказаться. Несмотря на то, что Полина подала на развод, я все еще думаю, что семья — это лучшее, что может случиться с человеком в его жизни», — сказал Исхаков.
Ранее Дмитрий рассказывал, что они с Полиной постараются сохранить дружеские отношения ради общей дочери Мии и сына Полины от первого брака Андрея, которого Исхаков любит как родного.
«Давайте по-честному. Полина слишком высокого о себе мнения, я не говорю о голосе... А вы найдете себе свое счастье, только девочку без всяких там "попроще"», «Дима, вы делитесь и спасибо вам за это! Мы, ваши верные ребятишки, вас всегда поддержим в прямых эфирах!», «Что с Полиной не так? Такой красивый мужик! И не пьет, слова умные говорит, даже стихи пишет. В чем дело-то? Ребенок еще маленький, зачем семью разрушать?», «Дмитрий, чтобы ни случилось, видно, что вы очень порядочный и надежный мужчина! Огромного вам счастья! Здоровья вам и дочке!», «Дмитрий, совершенно верная позиция, мы на вашей стороне. Развод — это начало нового этапа в жизни», — поддержали Исхакова в комментариях.
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина поженились осенью 2014-го. Для него этот брак стал первым, для нее — вторым (первым супругом Гагариной был актер Петр Кислов).
Фото и видео: Instagram Дмитрия Исхакова, Starface
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