Испортил отпуск: экс-муж запретил Полине Гагариной вывозить дочь за границу

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина расстались больше года назад, но официально развод оформили только в конце декабря 2020 года. И теперь стало известно, что экс-супруг через ФНС запретил Полине выезжать с дочерью за границу. Полина Гагарина планировала 2 января лететь в Занзибар, одну из немногих открытых для россиян стран. Но Исхаков посчитал, что сейчас вывозить ребенка из страны небезопасно.

В интервью «СтарХиту» фотограф сказал, что пока не может прокомментировать эту информацию. «Откуда вы про это узнали вообще?», — удивился Дмитрий.

Брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова длился без малого шесть лет. У пары растет 3-летняя дочь Мия. К тому же все эти годы фотограф как родного воспитывал сына жены от первого брака. Пасынка Андрея Дмитрий называет своим лучшим другом.

С того времени, как стало известно о распаде семьи знаменитостей, Полина хранила молчание. Лишь однажды в программе «Вечерний Ургант» она призналась, что надеется на цивилизованный и тихий развод: «Все мирно, спокойно. Я не люблю хайпиться… Очень надеюсь, что все пройдет интеллигентно, по-человечески. У нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. Это самое главное», — сказала она.

Дмитрий Исхаков тяжело переживает расставание со своей музой. «Несмотря на то, что Полина подала на развод, я до сих пор уверен, что семья — это лучшее, что может случиться с человеком», — делился он эмоциями.